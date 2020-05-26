Ева Будрайте: «Зеленая волна» может мобилизовать европейские правительства против БелАЭС 26.05.2020, 13:31

Ева Будрайте

Ядерной энергии нет места в мире будущего.

Еврокомиссия утвердила цель к 2050 году сделать Европу первым климатически нейтральным континентом. По словам директора литовского института «Зеленой политики» Евы Будрайте, такая цель несовместима с развитием ядерной энергетики — и этот аргумент может стать ключевым в мобилизации поддержки бойкота «грязной» электроэнергии с Островецкой АЭС, передает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

Так называемая «зеленая волна» — актуализация экологических проблем и поиск наиболее благоприятных для экологии решений — может стать решающей в вопросе мобилизации европейцев и правительств стран Европы в вопросе «грязной» Островецкой АЭС, считает директор института Зеленой политики.

«Проблема климатического кризиса лежит в основе программ государственной политики всех развитых стран. Интенсивное экономическое развитие с истощением ограниченных земных ресурсов создало чрезвычайную угрозу для экологического баланса и для будущего каждого государства. Один из главных аспектов — производство экологически чистой энергии. Смею сказать, что ядерной энергии вообще нет места в мире будущего», — подчеркнула эксперт.

По словам директора института Зеленой политики, ядерная энергетика использует уран для добычи топлива — это ограниченный ресурс, при добыче которого выделяется значительное количество CO2. Работа АЭС требует значительных водных ресурсов. Также ядерная энергетика обременяет будущие поколения, которым придется решать проблему хранения радиоактивных отходов.

«Требуется несколько сотен или даже несколько тысяч лет, чтобы эти отходы стали безвредными. Мир еще не нашел надежного способа их хранения или нейтрализации. Это означает, что мы оставляем эту проблему будущим поколениям. Вряд ли такие «радиоактивные подарки» для наших внуков будут поняты», — пояснила Будрайте.

Эксперт добавила, что ключевой аргумент против ядерной энергетики — это невозможность обеспечить стопроцентную безопасность.

Ранее литовское «Движение против Островецкой АЭС» призвало президента Литвы Гитанаса Науседу и премьер-министра Саулюса Сквернялиса отклонить соглашение о приоритетах партнерства Евросоюза и Беларуси, подписание которого запланировано на июнь.

Более 9500 человек подписали адресованную Европарламенту петицию против строящейся в Беларуси АЭС. «Движение против Островецкой АЭС» стремится к прекращению строительства АЭС, а также к общей позиции Евросоюза не покупать электроэнергию с небезопасной станции.