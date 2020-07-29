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Дмитрий Бондаренко: Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко

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  • 29.07.2020, 17:42
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Дмитрий Бондаренко: Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Дмитрий Бондаренко
Фото: «Белсат»

Он является главной угрозой национальной безопасности.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прокомментировал для сайта Сharter97.org информацию госСМИ о задержании в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера».

- Необходимо отметить, что ЧВК «Вагнера» является одним из структурных подразделений спецназа Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Если это правда, как утверждают белорусские власти, и большая группа вооруженных людей оказалась на территории Беларуси, то нужно уточнить, каким образом эти диверсанты оказались в нашей стране.

Если они были десантированы, то нужно немедленно арестовать руководство ПВО Беларуси, потому что они проморгали этот момент. Если же эти люди въехали через открытую границу между Беларусью и Российской Федерацией, то группа «Альфа» должна немедленно арестовать диктатора Лукашенко. Мы прекрасно знаем, что именно он когда-то выкапывал пограничные столбы на границе между Беларусью и Россией. Национально-демократические силы неоднократно его предупреждали, что Российская Федерация, которая очень часто находится в состоянии войны, является угрозой и с этой страной, как минимум, должна быть полноценная граница. Люди, наверное, должны ездить свободно и без виз, но полноценная граница должна существовать.

Лукашенко, который держит открытой границу с Российской Федерацией, полностью виновен в том, что эти группы диверсантов входят на территорию нашей страны. Хотелось бы отметить, что мы ждем реакцию белорусских властей, ведь наличие этих людей в Беларуси можно расценивать как акт международной агрессии против нашей страны. Здесь нужно или объявлять войну России, или разрывать дипломатические отношения. Поэтому наблюдаем за ситуацией. Как всегда эти «крысы» и «прорывы границы» появляются, когда Лукашенко нужно переключить внимание от готовящейся массовой фальсификации выборов в нашей стране.


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