Киев допустил перенос переговоров по Донбассу из Минска 8 13.08.2020, 15:00

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Рассматривается вариант Швеции.

Полпред Украины в Контактной группе по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что из-за протестов в Беларуси переговоры группы могут в будущем проходить не в Минске, а на другой территории. Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».

«Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда будем искать другое место. <...> Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, ту же Швецию. Можем их попросить. Это — возможно», — сказал Кравчук.