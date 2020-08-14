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Дмитрий Бондаренко: Революция в Беларуси вступила в завершающую фазу

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  • 14.08.2020, 10:27
  • 11,821
Дмитрий Бондаренко: Революция в Беларуси вступила в завершающую фазу

Абсолютное большинство граждан страны хотят мирной смены власти.

Об этом в программе на «Форуме свободной России» заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и бывший политзаключенный Дмитрий Бондаренко.

Он считает, что сегодня нужно реализовать 4 основных пункта:

Немедленно добиться отставки диктатора Лукашенко.

Создание коалиционного правительства.

Возвращение к законной Конституции 1994 года.

Проведение честных и свободных выборов согласно этой Конституции.


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