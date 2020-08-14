Дмитрий Бондаренко: Революция в Беларуси вступила в завершающую фазу

Дмитрий Бондаренко: Революция в Беларуси вступила в завершающую фазу2
- 14.08.2020, 10:27
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Абсолютное большинство граждан страны хотят мирной смены власти.
Об этом в программе на «Форуме свободной России» заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и бывший политзаключенный Дмитрий Бондаренко.
Он считает, что сегодня нужно реализовать 4 основных пункта:
Немедленно добиться отставки диктатора Лукашенко.
Создание коалиционного правительства.
Возвращение к законной Конституции 1994 года.
Проведение честных и свободных выборов согласно этой Конституции.