Дмитрий Бондаренко: Революция в Беларуси вступила в завершающую фазу 2 14.08.2020, 10:27

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Абсолютное большинство граждан страны хотят мирной смены власти.

Об этом в программе на «Форуме свободной России» заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и бывший политзаключенный Дмитрий Бондаренко.

Он считает, что сегодня нужно реализовать 4 основных пункта:

Немедленно добиться отставки диктатора Лукашенко.

Создание коалиционного правительства.

Возвращение к законной Конституции 1994 года.

Проведение честных и свободных выборов согласно этой Конституции.