«Баста!»: План Б на случай введения военного положения обезумевшим Лукашенко 37 23.08.2020, 22:11

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Фото: «Радыё Свабода»

Останавливаться нельзя.

Друзья, сегодня был яркий, удивительный и необычный день. Мощный марш в Минске навсегда войдет в историю Беларуси. Мы вбили еще один гвоздь в крышку гроба диктатора, пишет телеграм-канал «Баста!».

Останавливаться нельзя. Двигаемся дальше!

Ключевые направления — наращивание уличной активности и расширение забастовки.

Протест

Выходим на локальные акции в любой точке городов и поселков в любое время. Долбим власть со всех сторон.

Договариваемся об акциях в чатах своих домов, кварталов и микрорайонов. Мы — партизаны, и действуем по-партизански: быстро, четко, организованно.

Вечером собираемся на центральных площадях, общаемся, танцуем, поем, обсуждаем новости.

Минск - площадь Независимости, 19.00. Время и место встречи — постоянно и неизменно!

Забастовка

Создаем стачкомы на каждом заводе, в каждой организации. Выбираем наиболее авторитетных товарищей и поручаем им организацию забастовки. Как организовать? Очень просто — прекратить работать, остановить станки и производственные мощности.

Не даем себя забалтывать. Не даем себя обмануть. Не ведемся на предложения «не нагнетать ситуацию», «потерпеть», «остыть».

У нас очень четкие, понятные, измеримые требования и никакой компромисс до их выполнения недопустим!

План Б

Уже из нескольких источников нам сообщают, что в перепуганный Лукашенко в бронежилете не только ходит, но и спит. Его трясет от страха. Не исключено, что обезумевший Лукашенко введет военное положение и полностью обрубит интернет.

В этом случае выход один — всем на улицы и не уходить с них до полной победы.

Предпринимателям - обеспечить питание, транспорт, палатки. Офицерам запаса - организовать охрану митингов и демонстраций. Блогерам - продумать каналы передачи информации, айтишникам - возможности связи и координации. Чиновникам и силовикам - принять самое правильное решение в жизни и встать на сторону народа.

Требования

Они просты:

— отставка Лукашенко,

— освобождение политзаключенных.

Бессрочный протест - каждый день и до Победы!

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