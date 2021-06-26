Эксперимент «Настойка»: пьяные москвичи рассказали о своем отношении к Путину и Собянину 5 26.06.2021, 12:25

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Результаты оказались неожиданными даже для авторов исследования.

В Москве провели экспериментальное исследование действия спиртного на отношение к действующей власти: его участники в течение почти полутора часов должны были употреблять алкоголь и отвечать на вопросы модератора. Результаты оказались неожиданными даже для авторов исследования: чем больше выпивали испытуемые, тем сильнее поддерживали власть. О необычном исследовании «МБХ медиа» рассказал один из его инициаторов, политтехнолог и руководитель исследовательской компании Russian Field Павел Введенский.

— Как вам пришла в голову мысль провести такое исследование?

— Мы вдохновлялись российской романтикой кухонь, на которых всегда ведутся разговоры о политике, всегда самые откровенные и честные. Наверняка каждый из нас когда-либо в таких разговорах участвовал — особенно мы, политологи и социологи. Поэтому в какой-то момент мы решили провести исследование с реальными жителями столицы и посмотреть, как влияет алкоголь на их политические предпочтения.

— Где оно проходило?

— Исследование мы проводили в баре «Новая искренность» на Мясницкой. Мы хотели создать максимально домашнюю обстановку. На столе стояли закуски и 20-25 градусные настойки. Такое вот условно кухонное застолье.

— Кто участвовал в эксперименте?

— Наши рекрутеры приглашали людей с улицы, из разных районов Москвы, разных возрастов — от 20 до 53 лет. Перед началом эксперимента у нас было несколько гипотез. Основная заключалась в том, что по ходу исследования респонденты будут выпивать, и в состоянии алкогольного опьянения изменят свою изначальную точку зрения [на те или иные вопросы]. Мы рассматривали вопросы социального самочувствия респондентов и их окружения, оценивали деятельность Владимира Путина и Сергея Собянина, политических партий и Госдумы.

Наш гайд состоял из двух блоков. Первый включал в себя ряд вопросов, а второй — те же вопросы, но в других формулировках. Нам было интересно поймут ли респонденты под действием алкоголя, что у них спрашивают одно и то же. В итоге три человека в ходе эксперимента изменили свое мнение по ряду вопросов. Причем оно стало более позитивным, чем было. Если, к примеру, участники изначально находили положительные и отрицательные черты в деятельности Путина или Собянина, то в состоянии опьянения они начали размышлять фаталистично. Говорили, в духе «Ну, а кто, если не Путин?».

Мы, честно признаться, думали, что будет все наоборот. Предполагали, что под действием спиртного у людей проявится агрессия, революционные поры и тому подобное. Но, как показал эксперимент, все наоборот — чем больше люди выпивали, тем более пассивными становились. В состоянии опьянения они стали лучше поддерживать власть.

— А кому больше симпатизировали участники эксперимента, Путину или Собянину?

— Примерно одинаково. Основная претензия к Путину была по поводу несменяемости власти. К Собянину — в том, что все деньги находятся в Москве, а регионам ничего не дают. Участники эксперимента высказывались за самостоятельность регионов, чтобы они были такими же [полноценными], как Москва. Некоторые называли Собянина «бордюрычем», возмущались перекладыванием плитки на одних и тех же местах из года в год. Ближе к концу первого часа дискуссии появились даже матерные слова. И, тем не менее, несмотря на отвращение в отношении чего-то и возмущения чем-то, ближе к концу беседы люди высказывались в поддержку власти и говорили о намерении поддерживать ее на выборах.

— Деятельность Госдумы тоже одобряли?

— Участники эксперимента, что трезвые, что в состоянии опьянения, говорили, что Госдума нужна, но не могли объяснить зачем. Месседж тут довольно простой: Госдума есть, зачем — не знаем, но пусть будет.

— Кстати, выпивал ли вместе с ними модератор исследования?

— Нет. Мы сочли, что это будет лишним, воспрепятствует объективности при ведении дискуссии. Хотя участники эксперимента были недовольны [тем, что модератор не употреблял алкоголь вместе с ними]. Думаю, в следующий раз, если будем проводить что-то подобное, рассмотрим возможность для модератора выпивать вместе со всеми.

— Сколько длился эксперимент?

— Почти полтора часа. За это время каждый участник выпил примерно по 250 граммов алкоголя. По условиям исследования, каждый участник должен был выпивать рюмку настойки раз в 12 минут. Конечно, на практике не обошлось без небольшой погрешности. Например, были люди, которые растягивали одну стопку на несколько минут, а не выпивали залпом. Был и такой участник, которой не смог выпить все полагающееся. Другой, наоборот — как мне показалось — выпил даже больше, мы ему еще доливали. Он, кстати, очень четко придерживался одной линии: кроме Путина никого [во главе страны] быть не может. Даже спорил с другими участниками дискуссии, пытался убедить их, что сменяемость власти в России в принципе не нужна.

Еще один участник эксперимента был хорошо интеллектуально подкован, критически высказывался по одним вопросам, находил плюсы по другим. Но под конец эксперимента, опьянев, внезапно изменил свою точку зрения на классическую в России, бытовую: «Да нет, все у нас нормально!». Было заметно, как в человеке просыпается глубинный русский избиратель, который говорит, что вот других все равно нет, поэтому пусть страной правят те, кто есть.

— Я знаю, что в дискуссии участвовал психолог. Какая у него была задача?

— Он должен был проследить за позами людей, за тем, как они раскрываются. Проанализировать, как сильно меняются ответы людей в процессе дискуссии и под действием алкоголя. Также он оценивал внешний вид людей — как они меняют позы? Становятся ли агрессивными или расслабляются? Все эти моменты были подвергнуты анализу.

— Как вы оцениваете проведенный вами эксперимент?

— В 90-е, если мы вспомним, избирателя стимулировали голосовать бутылкой водки с логотипом политического лидера. Сейчас наше исследование показывает, что этот метод, приди кому-нибудь в голову его снова использовать, — будет действенным. Вместо продуктовых наборов — бутылка. Это, конечно, шутка. Но реальную действительность отражает.

Выдержки из заключения психолога Михаила Штырева:

«По истечении 60 минут добавленная доза алкоголя дала свои плоды, и респонденты перестали стесняться в выражениях. В дискуссии появилась экспрессия, ранее закрытые в своих мыслях респонденты начали откровенно высказываться и перестали бояться критики. Несмотря на негатив в отношении некоторых решений, предпринятых властными структурами за последнее время, общий посыл был весьма позитивным. Как правило, алкоголь стимулирует на проявление негативных реакций. В рамках нашего исследования полученная доза коммуникативного допинга способствовала сплочению коллектива, несмотря на разносторонние мнения респондентов.

Алкоголь способствует раскрытию внутренних переживаний в общественной дискуссии. Алкогольное опьянение приглушает защитные реакции организма и позволяет глубже проникнуть в человеческое подсознание. Воссозданная атмосфера дружественного уюта, алкоголь как стимул к коммуникации и талантливый модератор – это совокупность факторов, которые позволят получить наиболее искренние ответы со стороны участников беседы».

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