В Беларуси селедка, яйца и карамельки подорожали за год примерно на 20% 2 28.07.2021, 8:38

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Галопирующая инфляция.

За год, июнь 2021-го к июню 2020-го, продовольственные товары подорожали на 9,1%, сообщает Белстат. Растительное масло, не включая оливковое, подорожало на 57%. В лидерах прибавки цен еще и некоторые овощи, соленая сельдь (+23%), яйца (+19%), карамельки (+18%).

Среди овощей за год больше всего подорожали свекла (+135%), морковь (+75%), свежая белокочанная капуста (+65%) и картофель (+37%).

Статистика показывает, что за год подорожали все непродовольственные товары, рост составил 11,6%. Больше всего выросли цены на медикаменты, включая приборы медицинского назначения (+22%), ковры и ковровые изделия (+18%), легковые автомобили (+15%), велосипеды и мотоциклы (+15%).

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