Талибы взяли на вооружение тактику Путина и могут двинуться в сторону Средней Азии 1 Виктор Небоженко

19.08.2021, 8:56

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У новой власти в Афганистане есть шесть острых проблем.

Весь мир поражается, как быстро талибы захватили власть в Афганистане. Но одно дело захватить власть, а другое дело – удержать власть. Надо брать ответственность за все, что происходит в стране. Поэтому впереди талибов ждут шесть острых политических проблем.

Первая – это неизбежный конфликт между победившими пуштунами, составляющими большинство "Талибана", а также таджиками и узбеками – за право на сепаратизм и участие в политике страны.

Вторая острая проблема – вероятный конфликт между публичным политическим руководством "Талибан", которому придется идти на компромисс с различными международными силами, и полевыми командирами, которые с боями захватили Афганистан. Они будут требовать у политиков "Талибана" своей доли власти, уважения и богатства.

Третья проблема любой молодой власти, которая сталкивается с хаосом и тяжестью управления страной, – это борьба "ястребов" и "голубей". Одна группа политиков и командиров "Талибана" будет требовать жестоких, кровавых методов укрепления власти и проведения своих реформ. А другая группа будет предлагать более спокойные, мирные и компромиссные решения достижения тех же целей. Борьба между ними будет очень жестокой.

Четвертая проблема "Талибана" – это геополитическое самоопределение власти. "Талибану" придется выбрать между странами буйной и многоликой исламской цивилизации или могущественным Китаем. Китай больше других заинтересован в контроле над Афганистаном, так как через него проходят основные магистрали китайского мегапроекта "Новый шелковый путь", или "Один пояс – один путь". Но проблема в том, что в истории еще не было примеров успешного взаимодействия между исламской и китайской цивилизациями. Как будут взаимодействовать на примере Афганистана исламский и китайские миры, а не конкретные государства – трудно сказать.

С этим противоречием связано и следующее, пятое противоречие. Сейчас "Талибан" объявил о создании исламского эмирата Афганистан (скорее, халифата), а не национального государства. А это означает, что "Талибан" взял на вооружение тактику Путина – там, где есть мой язык или моя вера, там будет моя власть. Иными словами, "Талибан" может успешно двигаться как в сторону Средней Азии, так и помогать уйгурам Китая. "Талибану" придется определиться – они халифат (теократия, не признающая границ) или полноценное государство с международными обязательствами и нормами.

Вероятно, талибанский "аутсорсинг" будет очень модным и востребованным на всем большом Ближнем Востоке.

Самая соблазнительная для "Талибана" цель – это Ферганская долина, дающая контроль над всей Средней Азией. На первых порах у талибов будет много союзников и желающих разделить с ними успех и даже свои прокси-силы, активно работающие в Средней Азии.

Последняя, но самая сложная, шестая проблема "Талибана" – это борьба с элитной коррупцией. Обычно те, кто завоевывает власть, активно начинают использовать борьбу с коррупцией как средство борьбы со своим экономическими конкурентами и политическими противниками. А потом и сами используют коррупционную пирамиду для укрепления своей власти и обогащения. Как правило, победившие "революционеры" легко перерождаются в обычных коррупционеров. Это перерождение исламских радикалов угрожает и "Талибану".

Если "Талибан" не справится с решением этих шести политических проблем, то несмотря на быстрый и шумный успех, ему придется уйти в историю, как и предыдущим режимам власти в Афганистане.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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