В Мюнхене скончался российский журналист Илья Мильштейн2
- 29.09.2021, 11:09
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Сообщается, что журналист умер в больнице.
В Мюнхене скончался российский журналист Илья Мильштейн, один из постоянных авторов издания Grani.ru и автор популярных колонок на сайте "Радио Свобода". Причиной смерти стал рак легких. Сообщается, что журналист умер в больнице.
Мильштейн родился 1960 году в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ. Публиковался в ведущих отечественных газетах и журналах либерального направления, включая “Огонек” и “Новое время”. В 1997 году переехал в Германию.
В некрологе редакции Grani.ru говорится, что Мильштейн "умел найти слова утешения, описать непоправимое, улыбаться посреди катастрофы, и любить". "Тонкий, мудрый, ироничный, изящный. При этом - надежный, терпеливый, профессиональный. И скромный, бесконечно скромный и интеллигентный. Даже в самые отчаянные часы. Таких больше не делают".