В Мюнхене скончался российский журналист Илья Мильштейн 2 29.09.2021, 11:09

3,098

Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Сообщается, что журналист умер в больнице.

В Мюнхене скончался российский журналист Илья Мильштейн, один из постоянных авторов издания Grani.ru и автор популярных колонок на сайте "Радио Свобода". Причиной смерти стал рак легких. Сообщается, что журналист умер в больнице.

Мильштейн родился 1960 году в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ. Публиковался в ведущих отечественных газетах и журналах либерального направления, включая “Огонек” и “Новое время”. В 1997 году переехал в Германию.

В некрологе редакции Grani.ru говорится, что Мильштейн "умел найти слова утешения, описать непоправимое, улыбаться посреди катастрофы, и любить". "Тонкий, мудрый, ироничный, изящный. При этом - надежный, терпеливый, профессиональный. И скромный, бесконечно скромный и интеллигентный. Даже в самые отчаянные часы. Таких больше не делают".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».