Экономист: Одно дело отставать от Запада на 5-10 лет и совсем другое — на 30 11 6.05.2022, 13:33

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Чем заканчиваются «модернизация» и «импортозамещение» от Лукашенко.

Экономист Сергей Чалый рассказал поучительную историю, чем заканчивается белорусская модернизация и импортозамещение.

— Ничто так хорошо не иллюстрирует историю с импортозамещением, как длительная попытка, еще с 2008 года, спасения и модернизации комбината «Камволь», — отметил Сергей Чалый. — На это предприятие было аж два визита Лукашенко. Первый — в 2012 году, когда он вывел свое «классическое определение модернизации», дескать, мы цеха и стены подлатаем и новые станки поставим — вот вам будет и импортозамещение, и модернизация.

Во время того визита правитель дал поручение восстановить камвольное производство Беларуси путем создания сырьевой базы. Оказалось, что в структуре себестоимости текстиля сырье занимает более 50%. И для того, чтобы производство было рентабельным, желательно иметь свое отечественное сырье, в связи с чем и была принята программа развития овцеводства.

Подсчитали, что для получения необходимого количеств сырья нужно иметь не менее миллиона овец.

Когда Лукашенко посещал «Камволь» во второй раз, уже в 2017 году, выяснилось, что овец у нас … всего 80 тысяч. В Беларуси просто нет достаточного количества пастбищ для содержания такого количества овец. У нас все земли распаханы, а стоимость выведения их из хозяйственного оборота — гигантская.

И вот последние новости сегодня о том, что у «Камволя» началось сотрудничество с Россией. Как они пишут, «российские партнеры поставляют на минское предприятие высококачественную шерсть, где производят пряжу, ткани, из которых потом по проектам российских дизайнеров появятся капсульные коллекции одежды для мужчин и женщин», — цитирует аналитик белорусскую государственную прессу.

В данном сообщении Чалый указывает на явную нестыковку, приводя в качестве доказательства еще несколько цитат из госпрессы.

— Скорее всего, кто-то лукавит. Вот я нашел интервью тогдашнего генерального директора Камвольного комбината, который в 2017 году накануне приезда Лукашенко отчитался государственной прессе о том, что у них все хорошо.

Он сообщил, что износ предприятия был порядка 80%, но за 10 лет было потрачено 110 миллионов евро. Он также похвастался, что Камвольный комбинат после модернизации для производства высококлассных тканей использует только австралийскую шерсть мериносов, еще часть из Уругвая и Аргентины, и, в крайнем случае, из Южной Африки. Потому что это страны, где нет зимы.

На юге России тоже есть мериносовая порода овец, но, по его словам, «их шерсть по качеству даже не приближается к австралийской».

Согласно этой же статье, импортные составляющие производства на «Камволе» в 2017 году достигали почти 100%. Кроме сырья, закупали импортные красители, химикаты и т.д. Здесь гендиректор снова подчеркивал, что качество российских предприятий их не устраивает.

И это прекрасная история о том, чем заканчивается вся белорусская модернизация и импортозамещение. Вы делаете производство полностью, на 100%, по импортным технологиям, на импортных станках, из импортного сырья, а потом, оказавшись в нынешней экономической реальности вместе с Россией, начинаете перерабатывать российскую шерсть, которая тогда считалась абсолютно непригодной и даже близко ее качество не стояло рядом с австралийской, — заключает аналитик.

Стала ли эта история поучительной для других или весь механизм белорусского импортозамещения строится по такой же схеме, задается вопросом Чалый.

— Все упирается в то, работает это импортозамещение хоть чуть-чуть или оно, главным образом, фейк? Если оно хоть чуть-чуть работает, то мы увидим попытку выстроить полноценный Советский Союз.

Но фактически погружение в Советский Союз означает и уровень его отсталости. То есть, одно дело, отставать от Запада на пять или десять условных лет, как это было при СССР, и совсем другое дело сейчас — отставать на 30 лет! И это еще в том случае, если то самое импортозамещение работает, — подытоживает аналитик.

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