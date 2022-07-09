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«Немецкая волна»: Между Лукашенко и Польшей разгорается новый скандал

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  • 9.07.2022, 12:21
«Немецкая волна»: Между Лукашенко и Польшей разгорается новый скандал

Зачем диктатор оскверняет могилы польских солдат?

Между Беларусью и Польшей разгорается очередной скандал, на этот раз связанный с уничтожением могил солдат "Армии Крайовой" в деревне Микулишки Гродненской области, пишет "Немецкая волна"

Что об этом известно?

4 июля представитель Союза поляков в Беларуси (СПБ) Марек Заневский сообщил на своей странице в Facebook, что сровняли с землей захоронение солдат "Армии Крайовой" в деревне Микулишки Ошмянского района Гродненской области. В Варшаве заявили, что уничтожение захоронения напоминает "самые мрачные страницы истории коммунизма". В тоже время МИД Беларуси заявил, что в Микулишках "воинских захоронений и захоронений иностранных военнослужащих не зарегистрировано".

Реакция официальных Варшавы и Минска

В конце июня МИД Польши выразил обеспокоенность в связи с осквернением могил польских солдат в Беларуси, в основном, в Гродненской области. Упоминалось уничтожение польских надгробий и памятников в Богданах, Бобровичах, Диндилишках, Ивье, Ошмянах, Йодковичах.

Особое возмущение в Варшаве вызвало уничтожение могил солдат "Армии Крайовой" в Микулишках, о котором стало известно 4 июля. МИД Польши назвал это "позорным событием" и обвинил белорусские власти в невыполнении обязательств относительно памятных мест на своей территории. "Это напоминает самые мрачные страницы истории коммунизма, и, принимая во внимание предыдущие сообщения о разорении польских воинских кладбищ, нельзя воспринимать иначе как целенаправленную акцию с целью дальнейшего ухудшения отношений между Польшей и Беларусью", - говорится в заявлении.

Между тем последовала и реакция официального Минска. 7 июля в МИД Беларуси "в связи с немотивированной обеспокоенностью польской стороны ситуацией с местом вблизи деревни Микулишки" был вызван Временный Поверенный в делах Польши Мартин Войцеховский. Как сообщается на странице ведомства в Facebook, дипломату было разъяснено, что, по информации местных органов власти, "на территории данного населенного пункта воинских захоронений и захоронений иностранных военнослужащих не зарегистрировано": "Законность проведения работ по обустройству территории дополнительно подтверждена Генеральной прокуратурой и основывается на получении данных об отсутствии человеческих останков и других препятствующих факторов".

Кто был похоронен в Микулишках?

"То, что там похоронены польские солдаты было известно всегда, в том числе, и во времена советской власти. Чтобы утверждать обратное, белорусские власти должны были бы провести эксгумацию, какие-то процедуры, чего сделано не было, просто уничтожено это место и насыпана гора песка, - отметил в беседе с DW представитель СПБ Марек Заневский. - Мы всегда следили за местами, где лежат наши предки. Это захоронение всегда выглядело надлежащим образом. В первую очередь, за ним ухаживали местные жители".

Заневский утверждает, что это не первая атака на польские места памяти и захоронения на территории Беларуси. Активист опасается, что подобные случаи продолжатся.

8 июля Заневский сообщил об уничтожении захоронений солдат АК в Волковыске, а польский телеканал "Белсат" написал о снесении крестов на могилах возле деревни Качичи Кореличского района. "На военном кладбище под Микулишками в Ошмянском районе похоронены воины "Армии Крайовой", погибшие во время боев в этих местах в конце немецкой оккупации Беларуси. Большинство погибли в 1944 году в боях с немецкими нацистами и подконтрольными им литовскими формированиями, и лишь несколько человек из похороненных там были убиты советским НКВД", - комментирует белорусский историк Александр Пашкевич.

Другие места памяти тоже под угрозой?

По его словам, подобных захоронений много в Западной Беларуси, в целом они находятся в хорошем состоянии, так как за могилами ухаживают представители польской общины, также это всегда поддерживало польское государство. "Белорусские власти обычно оставались нейтральными в отношении этих захоронений - сами их благоустройством не занимались, но и особо не мешали заботиться о них другим. Тем более, что существовало межправительственное соглашение об охране захоронений и мест памяти жертв войн и репрессий, подписанное между Беларусью и Польшей в 1995 году. С тех пор было много репрессий против живых польских активистов, но на государственном уровне воздерживались от масштабной войны против мертвых", - уверен историк.

Нынешнее разрушение польских мемориалов Пашкевич связывает с желанием властей хоть как-то досадить полякам, которые занимают непримиримую позицию в отношении белорусского режима.

"В отношении тех, кого власти считают своими личными и идеологическими врагами, они проявляют абсолютную готовность действовать максимально жестоко и беспощадно. Под репрессии могут попасть абсолютно любые захоронения, памятники или исторические объекты, если они имеют сакральное значение не только для поляков или литовцев, но и для национально ориентированных белорусов", - высказывает опасение эксперт.

Генпрокуратура Беларуси против АК

"Армия Крайова" - созданная из ячеек сопротивления в 1942 году на территории оккупированной в 1939 году нацистской Германией Польши добровольческая армия, к которой примкнули сотни тысяч человек. В посткоммунистической Польше официально чтят "Армию Крайову".

А белорусские власти приравняли ее солдат к "фашистским преступникам". 9 апреля 2021 года в РБ было возбуждено уголовное дело против бывших бойцов "Армии Крайовой" по факту "геноцида белорусского народа" во время Второй мировой войны. Через месяц глава Генпрокуратуры Андрей Швед в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" заявил о первых результатах расследования. По его словам, установлены сведения о еще "живых нацистских преступниках", в первую очередь, из числа военнослужащих "литовских батальонов СС и польской "Армии Крайовой".

Абсурдным называет сравнения польских бойцов "Армии Крайовой" с нацистами польский историк Януш Маршалец. Отдельные случаи преступлений, совершенных теми, кто состоял в рядах "Армии Крайовой", задокументированы. К этому относятся и убийства евреев, и "акции возмездия" против "вильнюсских бригад", жертвами которых стали мирные жители Литвы. "Это, безусловно, бросает тень на "Армию Крайову". Но ничего не известно о подобных преступлениях в Беларуси", - говорит Маршалец.

По словам Александра Пашкевича, у большинства белорусов было сдержанное отношение к АК: в восточной части страны, где "Армия Крайова" во время Второй мировой войны не действовала, большинство людей почти ничего о ней не знали и имели стереотипное представление, в том числе, сформированное госпропагандой. "На западе Беларуси история АК часто переплеталась с семейной, и многое зависело от того, какие именно воспоминания о польском подполье сохранились у предков. В целом белорусское общество не считало бойцов АК своими героями и вряд ли будет считать их таковыми сейчас. В то же время, государственной пропаганде вряд ли удастся изменить сдержанное отношение на всеобщую ненависть", - убежден Пашкевич.

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