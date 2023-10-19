Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль 19.10.2023, 10:33

Риши Сунак

Стали известны детали двухдневного визита.

В четверг, 19 октября, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль.

Об этом сообщает ВВС.

Сунак планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и израильским президентом Исааком Херцогом.

Визит продлится два дня. Также Сунак посетит другие страны региона.

«Смерть каждого мирного гражданина — это трагедия, а, начиная с ужасающего теракта, совершенного ХАМАС, погублено уже слишком много жизней». — сказано в заявлении Сунака, которое было обнародовано перед визитом.

В заявлении говорится, что удар по больнице Аль-Ахли должен стать переломным моментом для всего мира, толчком к тому, чтобы вместе избежать опасной эскалации конфликта.

«Я позабочусь о том, чтобы Соединенное королевство было в авангарде этих действий», — сказал он.

18 октября Израиль посетил президент США Джо Байден, 17 октября в страну прилетал канцлер Германии Олаф Шольц.

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