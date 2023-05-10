Бои за Бахмут: ВСУ заставили россиян отступить на отдельных участках 1 10.05.2023, 19:15

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Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

На отдельных участках фронта под Бахмутом Донецкой области российские оккупанты отступили на дистанцию до двух километров. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram 10 мая.

«Благодаря продуманной обороне на бахмутском направлении мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В частности, проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог выдержать давления украинских защитников и отступил на дистанцию до двух километров. Именно грамотное проведение оборонной операции истощило подготовленные силы частной военной компании «Вагнер» и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск России, которые потерпели поражение и отошли», – написал командующий.

По словам Сырского, несмотря на значительную концентрацию войск и заявления российских военных преступников о намерениях захватить Бахмут до 9 мая, оккупантам это не удалось.

«Наши силы обороны надежно удерживают фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Битва за Бахмут продолжается… Хочу отдельно отметить работу 3-й отдельной штурмовой бригады, которая в бою нанесла врагу мощный удар и показала мощь украинской армии», – добавил он.

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