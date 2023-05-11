Бои за Бахмут: россияне под угрозой окружения? 11.05.2023, 12:08

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Контратаки украинцев стали системными.

Командующий сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские бойцы оттеснили на два километра российских оккупантов в Бахмуте. Насколько это серьезный успех ВСУ?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским военным обозревателем Александром Коваленко.

— Пока рано говорить о масштабном переломе. То, что сейчас происходит, — это результат действий Сил обороны Украины (СОУ) в северном и южном секторах. Следствие вышедших на системность контратак. В определенном смысле это было предсказуемо, если учесть то, что российские оккупационные войска последние месяц-два сосредоточили свои силы и средства для ведения боев в городских условиях.

При этом произошло ослабление флангов, уменьшилось присутствие на ряде позиций российских подразделений. Это позволило Силам обороны Украины постепенно наращивать деятельность в формате контратак и сейчас это наращивание перешло в полноценную системность действий. Благодаря этому в северном секторе украинцам удалось оттеснить оккупантов и вернуть под свой контроль ряд позиций. К юго-западу от Бахмута за лесом (в районе канала) удалось отбросить россиян на левый берег канала.

Оккупанты несколько месяцев пытались форсировать этот канал, закрепиться там, но сейчас их отбросили и получается, что СОУ на левом берегу вернули под свой контроль ряд позиций.

— Россияне продолжат атаки, несмотря на огромные потери?

— У них нет другого выбора. Оккупанты только и могут, что продолжать ведение боевых действий в самом городе, ведь если они каким-либо образом начнут минимизировать интенсивность, то уже системность контратак в самом городе со стороны СОУ заставит их покидать те или иные позиции.

Они начнут терять какую-либо инициативу в самом городе, хотя, как таковой инициативы у них и нет. СОУ им все это время навязывают ведение оборонного типа действий. Именно украинские войска ведут маневренную оборону в городских условиях, и, собственно, российские оккупационные войска вынуждены именно по такой тактике действовать в ответ. Нас это устраивает, поскольку позволяет удерживать основной западный сектор, позволяющий использовать основную логистику.

— Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявлял, что российские войска находятся под угрозой окружения из-за слабых флангов. Это так?

— На данный момент такая угроза не видна. Для этого необходимы более масштабные и глубокие действия, чем контратаки. В данном случае нужно говорить уже об полноценном контрнаступлении.

Контрнаступление как таковое в районе Бахмута не привидится, а вот системность контратак может постепенно оттеснять россиян все дальше и дальше от позиций.

В общем, в ближайшее время продолжится удержание Бахмута в обороне.

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