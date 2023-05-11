Павла Белоуса приговорили к 13 годам колонии

Павла Белоуса приговорили к 13 годам колонии2
- 11.05.2023, 14:47
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Политзаключенного обвинили в «измене государству».
Основателя магазина Symbal.by, лауреата премии «Хартии-97» за 2017 год, политзаключенного Павла Белоуса приговорили к 13 годам лишения свободы. Суд над ним проходил в закрытом режиме, сообщает Charter97.org.
Павла Белоуса задержали в ноябре 2021 года. Он обвинялся лукашистами в «измене государству», «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок», «призывах к санкциям», «руководстве экстремистским формированием».
Напомним, что Павел Белоус является лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека за 2017 года имени Виктора Ивашкевича в двух номинациях - «За смелость в творчестве» и «За личное мужество».