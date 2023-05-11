Прячьте ваши денежки, господа олигархи1
- Telegram-канал «Мой доллар»
- 11.05.2023, 17:12
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Процесс пошел.
Генпрокурор США Меррик Гарланд одобрил судебное решение о переводе $5,4 млн конфискованных активов российского олигарха и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева на восстановление Украины.
Он подчеркнул, что это первое такое решение. Но не последнее.
Прецедент создан. Что очень важно в англосаксонской правовой культуре. Теперь подобные решения могут посыпаться пачками...
Напомним, что на счетах скорее всего в офшорных юрисдикциях только за прошлый год осталось, по оценкам, $80 млрд российских нефтяников.
Лучше прячьте ваши денежки, господа олигархи!
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