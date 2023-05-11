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Прячьте ваши денежки, господа олигархи

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  • Telegram-канал «Мой доллар»
  • 11.05.2023, 17:12
  • 2,812
Прячьте ваши денежки, господа олигархи

Процесс пошел.

Генпрокурор США Меррик Гарланд одобрил судебное решение о переводе $5,4 млн конфискованных активов российского олигарха и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева на восстановление Украины.

Он подчеркнул, что это первое такое решение. Но не последнее.

Прецедент создан. Что очень важно в англосаксонской правовой культуре. Теперь подобные решения могут посыпаться пачками...

Напомним, что на счетах скорее всего в офшорных юрисдикциях только за прошлый год осталось, по оценкам, $80 млрд российских нефтяников.

Лучше прячьте ваши денежки, господа олигархи!

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