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В Польше расследуют роль экс-канцлера Германии в войне в Украине

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  • 11.05.2023, 20:31
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В Польше расследуют роль экс-канцлера Германии в войне в Украине

Речь идет о Герхарде Шредере.

Прокуратура Польши начала расследование в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера – ее интересует роль друга российского президента в подготовке полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом из своих источников узнала польская радиостанция RMF FM.

По информации СМИ, прокуратура Польши получила сообщение о возможном совершении Шредером уголовного преступления и начала расследование, которое до сих пор продолжается. Его ведет Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры по вопросам организованной преступности и коррупции.

«Согласно документам, полученным следствием, немецкий политик мог использовать должности в российском энергетическом секторе для дальнейшего давления на страны ЕС и Украину», – пишет RMF FM.

Также следователи будут выяснять, какую роль экс-канцлер ФРГ сыграл в «подготовке к вторжению» России, потому что несмотря на его начало «Шредер не дистанцировался от Кремля и продолжал занимать должности в российских энергетических компаниях».

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