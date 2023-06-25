Матеуш Моравецкий: Еду на границу с Беларусью 2 25.06.2023, 12:28

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Премьер-министр Польши заявил о росте напряженности на рубеже двух государств.

Напряжение на белорусской границе может усилиться из-за попытки бунта главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает RMF24.

«Дополнительное напряжение может возникнуть на границе с Беларусью. Завтра поеду туда, на границу, потому что роль Лукашенко в этом всем тоже не совсем ясна. Мы это проанализировали», - сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что вчерашние события в России привели к «очень неоднозначным выводам». Он подчеркнул, что Польша продолжает следить за ситуацией в РФ.

По словам премьера, он провел переговоры со многими европейскими лидерами «для того, чтобы на постоянной основе обмениваться информацией, определить наше общее понимание этой ситуации и нашу общую реакцию на все это».

«Это внутреннее дело России, но, как сказал президент Польши Анджей Дуда, мы постоянно держим руку на пульсе. Мы не считаем, что на данном этапе нужно повышать боеготовность нашей страны, мы в безопасности», - подчеркнул Моравецкий.

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