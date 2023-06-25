В ВСУ прокомментировали возможность нападения ЧВК «Вагнера» с территории Беларуси 1 25.06.2023, 21:01

2,462

Украинские бойцы готовы дать достойный ответ.

Бывший начальник Генштаба армии Великобритании Ричард Даннат в интервью Sky News заявил, что Россия может использовать вагнеровцев чтобы снова вторгнуться в Украину со стороны России. На это ответил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

— По поводу заявлений о возможном участии ЧВК «Вагнера» в нападении на нашу территорию со стороны республики Беларусь. Хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонные средства, — заявил Наев. — В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск. Пока не наблюдается ни наращивание техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7. Если же такое произойдет и враг попытается пересечь государственную границу, для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках.

Напомним, в субботу 24 июня стало известно, что глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин отправится в Беларусь. Чем он займется в нашей стране, неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».