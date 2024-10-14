Politico: Орбан хочет сорвать помощь Украине в угоду Трампу 14.10.2024, 11:46

Венгерский премьер помогает кандидату от республиканцев.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан планирует оказать поддержку кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу в его стремлении избежать предоставления Украине кредита в размере $50 млрд.

Об этом 14 октября пишет издание Politico, отмечая, что Орбан готовится преподнести крупный политический подарок своему лучшему другу по ту сторону Атлантики Дональду Трампу.

Утверждается, что Орбан придумал способ, как позволить бывшему президенту США, если он попадет в Белый дом на второй срок в ноябре, «вывернуться из кредита, который США, Европейский союз и лидеры G7 предложили Украине для поддержки». Это, как утверждают авторы материала, позволит Трампу подтвердить избирателям свое предвыборное обещание сократить помощь Украине.

Венгрия заявляет, что не согласится на изменение правил, которые позволят Вашингтону играть важную роль в кредите, до выборов в США.

Politico напоминает, что кредит будет полностью погашен за счет прибыли, полученных от замороженных в западных странах российских активов на сумму более $250 млрд.

Вашингтон в данный момент настаивает на том, что ЕС должен продлить сроки продления санкций по меньшей мере до 36 месяцев. Согласно правилам, санкции ЕС должны быть продлены каждые шесть месяцев, что увеличивает вероятность того, что одна из стран разморозит активы, что заставило бы национальные правительства использовать деньги налогоплательщиков для погашения займа.

В то время как все остальные лидеры выступают за продление периода продления санкций до 36 месяцев, как того просит Америка, Орбан отказывается. Согласно правилам ЕС, одобрить любые изменения в правилах санкций должны все 27 стран-членов.

Автор публикации подчеркивает, что Украина срочно нуждается в новом финансировании от своих западных союзников и теперь, благодаря Орбану, США вряд ли будут принимать существенное участие. Тем не менее, считают в Politico, Европа, вероятно, все равно пойдет вперед.

Как отмечают в Politico, плюс для Орбана заключается в том, чтобы приобрести необходимую ему репутацию у своего друга-республиканца. Если Брюссель и Вашингтон подпишут кредит в €35 млрд, Трамп в случае победы на президентских выборах будет обязан обслуживать его годами. Однако, если кредит будет одобрен без США, такого обязательства перед ним не будет.

«Похоже, что эти двое уже идут нога в ногу, когда дело касается Украины», — пишет Politico.

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