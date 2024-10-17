Десантники ВСУ отбили массированный штурм россиян
- 17.10.2024, 22:54
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Оккупанты применили более 30 танков и бронемашин.
Украинские защитники сумели отбить массированный штурм россиян. Враги применили большое количество бронемашин и танков.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду ВСУ в Telegram.
Как отметили в бригаде, российские оккупанты при помощи 27 бронемашин с пехотой и шести танков попытались прорвать позиции защитников в районе села Константиновка на Кураховском направлении. Бойцы ВСУ открыли огонь по врагу еще на подступах к их передовым позициям.
«В ходе боя уничтожены 11 бронемашин с десантом и три танка. Еще три бронемашины и один танк были повреждены», — рассказали в бригаде.
При этом десантникам удалось подбить довольно редкую боевую машину поддержки танков «Терминатор».
Также были ликвидированы 36 оккупантов, еще 37 — получили ранения.