закрыть
17 октября 2024, четверг, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Десантники ВСУ отбили массированный штурм россиян

  • 17.10.2024, 22:54
  • 1,180
Десантники ВСУ отбили массированный штурм россиян

Оккупанты применили более 30 танков и бронемашин.

Украинские защитники сумели отбить массированный штурм россиян. Враги применили большое количество бронемашин и танков.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду ВСУ в Telegram.

Как отметили в бригаде, российские оккупанты при помощи 27 бронемашин с пехотой и шести танков попытались прорвать позиции защитников в районе села Константиновка на Кураховском направлении. Бойцы ВСУ открыли огонь по врагу еще на подступах к их передовым позициям.

«В ходе боя уничтожены 11 бронемашин с десантом и три танка. Еще три бронемашины и один танк были повреждены», — рассказали в бригаде.

При этом десантникам удалось подбить довольно редкую боевую машину поддержки танков «Терминатор».

Также были ликвидированы 36 оккупантов, еще 37 — получили ранения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов