Десантники ВСУ отбили массированный штурм россиян 17.10.2024, 22:54

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Оккупанты применили более 30 танков и бронемашин.

Украинские защитники сумели отбить массированный штурм россиян. Враги применили большое количество бронемашин и танков.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду ВСУ в Telegram.

Как отметили в бригаде, российские оккупанты при помощи 27 бронемашин с пехотой и шести танков попытались прорвать позиции защитников в районе села Константиновка на Кураховском направлении. Бойцы ВСУ открыли огонь по врагу еще на подступах к их передовым позициям.

«В ходе боя уничтожены 11 бронемашин с десантом и три танка. Еще три бронемашины и один танк были повреждены», — рассказали в бригаде.

При этом десантникам удалось подбить довольно редкую боевую машину поддержки танков «Терминатор».

Также были ликвидированы 36 оккупантов, еще 37 — получили ранения.

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