Названы 10 главных смартфонов 2024-го года 29.10.2024, 14:19

От бюджетных моделей до флагманов.

Выбирать телефон в 2024 году – задача не из простых. С начала года рынок мобильных устройств успел пополниться множеством интересных гаджетов: от «бюджетников» со сбалансированным железом до уникальных флагманов с топовыми фотовозможностями.

Издание Tech Advisor вспомнило главные релизы уходящего года. Обозреватели не стали раскладывать телефоны по местам, а просто выбрали лучшие модели в разных категориях.

Samsung Galaxy S24 Ultra – лучший смартфон 2024 года. У него есть все, что нужно даже самому требовательному пользователю. Мощный чипсет, большой 120-герцовый экран с поддержкой стилуса, продвинутые камеры (основная на 200 Мп) и фирменные ИИ-функции, без которых сегодня никуда.

Xiaomi 14 Ultra – лучшее фото. Это первый камерофон, который может действительно заменить «зеркалку» для большинства пользователей, таково качество и универсальность предлагаемой квадрокамеры на 50+50+50+50 Мп, каждая из которых делает великолепные фотографии практически в любой обстановке.

iPhone 16 Plus – лучший iPhone. Из линейки iPhone 2024 года именно эта модель – лучший выбор по сочетанию размера, стоимости и характеристик, считают в Tech Advisor. Экран не такой большой или впечатляющий, как у Pro Max, и вы получаете обычный чипсет A18, но для большинства людей этого будет вполне достаточно.

iPhone 16 Pro Max – лучший премиальный iPhone. Учитывая его размер и стоимость, он подойдет не всем, но если вам нужен еще лучше дисплей, еще лучше процессор, еще лучше камеры и титановой корпус впридачу – то выбор очевиден.

Pixel 9 Pro XL – альтернатива iPhone, Samsung и Xiaomi. Если ни один из вышеперечисленных вариантов вам не подходит, то, скорее всего, лучшим выбором будет топовый флагман от Google. Он предлагает уникальный дизайн, мощные камеры, самые «умные» ИИ-функции и 7 лет обновлений ПО.

OnePlus Nord 4 – лучший телефон 2024 года по цене/качеству. Это аппарат среднего класса с процессором Snapdragon 7+ Gen 3, дисплеем OLED на 120 Гц, отличными камерами и шестью годами поддержки ПО. А еще это первый за много лет смартфон с цельнометаллическим корпусом.

Motorola Razr 50 Ultra – лучший складной смартфон. Когда вы думаете о раскладушках, выпущенных в 2024 году, первым на ум, вероятно приходит Galaxy Z Flip 6 от Samsung. Но хотя его тоже стоит рассмотреть, новинка от Motorola большинству людей подойдет лучше.

OnePlus 12 – «великолепный универсал». Он по-прежнему дешевле большинства флагманов, но при этом предлагает все, что большинство людей ищут в смартфоне. За исключением ИИ функций – их здесь вообще нет. Если без ИИ никак, то в качестве альтернативы можно рассмотреть Galaxy S24+

CMF Phone 1 – лучший бюджетный телефон. Разборный корпус, 120-герцовый OLED-дисплей и отличные характеристики для своей цены привлекают внимание. Но отсутствие модуля NFC и посредственные камеры могут отпугнуть некоторых потенциальных покупателей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com