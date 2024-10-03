Маврикий объявил о завершении деколонизации 3.10.2024, 23:46

Страна вернула себе архипелаг Чагос.

Маврикий, бывшая колония Великобритании, после возвращения архипелага Чагос Лондоном завершил процесс деколонизации, заявил премьер-министр страны Правинд Джагнат в Instagram.

«Сегодня, спустя 56 лет после обретения независимости, наша деколонизация завершена», — объявил Джагнат.

3 октября Британия сообщила, что уступит суверенитет над архипелагом Маврикию. Это была последняя британская заморская территория в Африке.

Маврикий был британской колонией с 1814 года. В 1968-м он стал независимым государством, однако за три года до этого Лондон отделил Чагос от Маврикия и создал на нем Британскую территорию в Индийском океане.

Самый крупный остров — Диего-Гарсия — в 1966 году был сдан в аренду США, там появилась британо-американская авиабаза. Вашингтон характеризовал ее как «практически незаменимую» для операций по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Восточной Африке. На Диего-Гарсии проживают около 2,5 тыс. сотрудников, в основном американцы.

В начале 1970-х 1,5-2 тыс. жителей Чагосского архипелага Британия выселила на Маврикий и Сейшелы (это отдельное государство). Они создали несколько групп переселенцев. Лидер одной из них, базирующейся на Маврикии, Оливье Банкулт, сказал, что возвращение архипелага стало официальным признанием несправедливости, от которой страдали жители Чагоса.

Лондон и Порт-Луи заключили сделку, согласно которой авиабаза будет находиться в аренде на срок 99 лет (размер платы не раскрывается). Маврикий сможет свободно реализовывать программу переселения на острова, кроме Диего-Гарсии, на своих условиях. Вашингтон поддержал соглашение.

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