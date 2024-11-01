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МЧС предупредило белорусов о сильном ветре

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  • 1.11.2024, 17:09
МЧС предупредило белорусов о сильном ветре

Завтра.

В Беларуси в субботу, 2 ноября, прогнозируется сильный ветер. Об этом предупреждают как синоптики, так и МЧС, отмечает «Наша нива».

1 ноября МЧС стал отправлять белорусам СМС об усилении ветра.

«1 и 2 ноября ожидается сильный ветер до 24 м/с. Будьте осторожны», — говорится в СМС-рассылке МЧС.

В Белгидромете также объявили оранжевый уровень опасности из-за ветреной погоды 2 ноября.

Сообщается, что в субботу на большей части Беларуси, а также в Минске ожидается усиление ветра. Ветер будет западного направления, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. А местами по стране порывы ветра будут составлять 21-24 метра в секунду.

На карте ниже опубликован прогноз порывов ветра от ICON. Эта модель ожидает наиболее сильные порывы сегодня ночью и под утро субботы.

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