МЧС предупредило белорусов о сильном ветре

МЧС предупредило белорусов о сильном ветре1
- 1.11.2024, 17:09
Завтра.
В Беларуси в субботу, 2 ноября, прогнозируется сильный ветер. Об этом предупреждают как синоптики, так и МЧС, отмечает «Наша нива».
1 ноября МЧС стал отправлять белорусам СМС об усилении ветра.
«1 и 2 ноября ожидается сильный ветер до 24 м/с. Будьте осторожны», — говорится в СМС-рассылке МЧС.
В Белгидромете также объявили оранжевый уровень опасности из-за ветреной погоды 2 ноября.
Сообщается, что в субботу на большей части Беларуси, а также в Минске ожидается усиление ветра. Ветер будет западного направления, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. А местами по стране порывы ветра будут составлять 21-24 метра в секунду.
На карте ниже опубликован прогноз порывов ветра от ICON. Эта модель ожидает наиболее сильные порывы сегодня ночью и под утро субботы.