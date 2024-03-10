В Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского о переговорах с РФ 10.03.2024, 8:57

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Что имел в виду понтифик?

В Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского о «белом флаге» Украины и необходимости мирных переговоров с Россией.

Руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, как передает Vatican News, подхватил предложенный журналистом образ «белого флага, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, которое должно быть достигнуто через мужество вести переговоры».

Руководитель пресс-службы также отметил, что Папа подтвердил свою «глубокую приверженность» к украинскому народу и призвал все стороны «создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира».

Он добавил, что в этом же интервью понтифик отметил: «Переговоры никогда не являются капитуляцией».

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что Украина в войне со страной-агрессором РФ «должна иметь мужество» белого флага и пойти на переговоры.