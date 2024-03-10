закрыть
10 марта 2024, воскресенье, 9:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского о переговорах с РФ

  • 10.03.2024, 8:57
  • 2,882
В Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского о переговорах с РФ

Что имел в виду понтифик?

В Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского о «белом флаге» Украины и необходимости мирных переговоров с Россией.

Руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, как передает Vatican News, подхватил предложенный журналистом образ «белого флага, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, которое должно быть достигнуто через мужество вести переговоры».

Руководитель пресс-службы также отметил, что Папа подтвердил свою «глубокую приверженность» к украинскому народу и призвал все стороны «создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира».

Он добавил, что в этом же интервью понтифик отметил: «Переговоры никогда не являются капитуляцией».

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что Украина в войне со страной-агрессором РФ «должна иметь мужество» белого флага и пойти на переговоры.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин