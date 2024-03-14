У Байдена ответили на ядерный шантаж Путина 4 14.03.2024, 12:13

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Карин Жан-Пьер

Фото: Getty Images

Президент США знает о намерениях Кремля.

Белый дом прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Там заявили, что президент США Джо Байден проинформирован по этому вопросу.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент, конечно, в курсе», - сказала она.

Спикер Белого дома добавила, что Путин в очередной раз повторил ядерную доктрину России. Она назвала риторику Путина «безответственной».

«Тем не менее, ядерная риторика России была безрассудна и безответственна в течение всего этого конфликта. Это Россия жестоко вторглась в Украину без провокации и оправдания. И мы продолжим поддерживать Украину, поскольку они защищают свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии», - заявила Карин Жан-Пьер.

Напомним, что глава РФ Владимир Путин в интервью пропагандистам заявил, что Россия готова технически к ядерной войне.