Путин заявил, что согласился обменять Навального 13 18.03.2024, 8:02

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С одним условием.

В воскресенье, 17 марта, российский диктатор Владимир Путин заявил, что он согласился обменять заключенного оппозиционера Алексея Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

Слова Путина приводят пропагандисты из ТАСС.

«За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах», — утверждает диктатор.

Он добавил, что сразу согласился на это предложение с условием, что после обмена Навальный не будет возвращаться в Россию — «пусть там сидит».

8 марта сообщалось, что Путин обсуждал обмен Навального всего за несколько часов до смерти оппозиционера.