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Лукашенко пошел на опережение

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 18.03.2024, 12:05
  • 12,440
Лукашенко пошел на опережение

Два поздравления лучше, чем одно.

Путин получает немногочисленные поздравления по случаю «победы на выборах». География тоже не удивляет. Интрига заключается лишь в странах СНГ и Венгрии. В остальном все представляет собой либо сформированную ось зла, либо прикормленных сателлитов.

Лукашенко решил не играться в игру, кто первый позвонит после выборов и пошел на опережение, поздравив с «победой» еще на этапе предварительного голосования, но поучаствовал в ритуале еще раз. Два поздравления лучше, чем одно.

«Выборы» окончательно низведены до ритуала, которые больше нужны диктатору, чтобы убедиться в том, что подданными он может играться, как хочет. Электоральное сопротивление продолжает мантру о необходимости играть по правилам, а организованное внутреннее сопротивление подавлено. Дворяне лояльны, глубинный народ в восхищении, вассалы в восторге.

А это означает, что можно продолжать войну, окончательно переводя экономику на военные рельсы. Можно формировать закладки на будущие конфликты и активировать гибридные операции.

Белорусский участок ознаменовался пока лишь мигрантами и проверками боеготовности. Но это лишь «беспокоящий огонь». Более активные действия будут после формирования ВНС как заключительного этапа электоральной спецоперации и транзиту.

Единственное, что омрачило праздник, это рейды русских добровольцев и горящие один за другим НПЗ. А это большой потенциал на будущее. Да, все можно восстановить или попробовать более тщательно прикрыть и защитить. Но это требует ресурсов и времени, а они не бесконечны. Третий рейх тоже восстанавливал свои заводы после бомбардировок союзников, но с каждым новым налетом, затраты были больше, а процент восстановления меньше.

Не сказали своего слова и национальные республики.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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