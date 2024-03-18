Путин демонстративно подтвердил убийство Навального 1 18.03.2024, 12:38

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Алексей Навальный

Фото: Reuters

Соратники российского оппозиционера прокомментировали заявление диктатора.

Путин на пресс-конференции после выборов, отвечая на вопрос журналиста NBC, впервые прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального в колонии в Харпе. Путин назвал это «печальным событием», отметил, что и в США люди умирали в тюрьмах, а также подтвердил информацию о подготовке обмена главного оппозиционного политика России. Вот как на это отреагировали соратники Алексея Навального, пишет «Медуза».

Мария Певчих

глава международного Фонда борьбы с коррупцией

У меня пока нет слов. Какая же циничная лживая мразь. Невообразимо.

Георгий Албуров

отдел расследований ФБК

Если бы каждому серийному убийце вместо суда давали выступить на пресс-конференции, то это выглядело бы именно так. Ненавижу.

Леонид Волков

соратник Навального

Путин назвал Навального по имени впервые. Через месяц после того, как цинично убил его. И сам подтвердил — убил, чтобы не обменять. Упивается безнаказанностью, насосавшийся крови клоп. Скоро лопнет, вот брызг-то будет.

Путин убил Алексея Навального. А теперь он решил, что не надо больше делать вид. Сам это подтвердил. И пообещал убивать еще и еще.

Иван Жданов

директор ФБК

Подтвердил обмен и тут же приказал убить.

Руслан Шаведдинов

соратник Навального

Понятно, что адресат его обращения — все, кто занимался обменом и спасением Алексея. И Путин убил его в этот момент. И хоть кто-то извинится, кто сомневался в обмене? Хоть одна тварь извинится? Путин демонстративно подтвердил убийство Алексея.

Сука. Упивается безнаказанностью. Думаю, не будет справедливого суда, думаю, по-другому все закончится для него.