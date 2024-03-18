Легион «Свобода России» рассказал о масштабных потерях врага 2 18.03.2024, 13:25

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За несколько дней рейда российских добровольцев в РФ были уничтожены и повреждены сотни единиц вражеской техники. Также ликвидировано более 600 оккупантов, еще почти 30 взято в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал легиона «Свобода России».

«За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике», - информируют в ЛСР.

По состоянию на утро 18 марта потери армии РФ в Белгородской и Курской областях составили:

Личный состав:

▪ безвозвратные потери: 613 военнослужащих

▪ санитарные потери: 829 военнослужащих

▪ взято в плен: 27 военнослужащих

Уничтоженная техника:

▪ 7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

▪ 20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)

▪ 6 гаубиц Д-30

▪ 4 БТР

▪ 4 миномета

▪ 2 МТ-12 «Рапира»

▪ 2 2С19 «Мсто-С»

▪ 2 БПЛА ZALA

▪ 1 БМ 21 «Град»

▪ 1 СПГ

▪ 1 комплекс «Муром»

▪ 1 станция РЭБ

▪ 1 ретранслятор

▪ 2 единицы бронированных автомобилей техники

▪ 2 единицы инженерной техники (экскаваторы)

▪ 57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Выведенная из строя техника:

▪ 1 танк Т-80ПВМ

▪ 1 танк Т-72

▪ 1 БМП

▪ 1 БМ 21 «Град»

▪ 2 МТ-ЛБ

▪ 1 Мста-Б

▪ 1 ТОС-2

▪ 1 БМ 21 «Град»

▪ 1 2С1 «Гвоздика»

▪ 1 станция РЭБ

▪ 1 бронированный автомобиль

▪ 20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

«Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в населенном пункте Горьковский и т.д.», - отмечается в сообщении.

Как отмечают в ЛСР, на фоне успешного рейда российских добровольцев на территорию РФ «наибольший ущерб понес имидж Путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране».

Стоит отметить, что бойцам «Сибирского батальона» удалось наносить успешный удар по одному из танков РФ в населенном пункте Замостье.

Рейд добровольцев в РФ

Напомним, 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона «Свобода России», РДК, «Сибирский батальон», воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области. Позже воины взяли под контроль деревню Теткино Курской области РФ.

Позже, 14 марта, жители Белгорода жаловались на «прилеты», а российские СМИ утверждали о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области. Также о тяжелых боях сообщали в селе Козинка.

Ранее добровольцы анонсировали удары по военным позициям россиян в Белгороде и Курске, а жителей обоих регионов призывали эвакуироваться.