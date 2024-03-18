Трамп обвинил Путина в причастности к смерти Навального 12 18.03.2024, 14:36

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«Произошло что-то необычное».

Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «вероятно» причастен к смерти российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в арктической тюрьме в прошлом месяце, сообщает Politico.

«Я не знаю, но возможно, я имею в виду, возможно, можно сказать, вероятно, я не знаю», - сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос, несет ли Путин ответственность за смерть Навального.

«Он молодой человек, поэтому по статистике он должен был бы жить еще в течение длительного времени... значит, произошло что-то необычное», - добавил Трамп.

При этом Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, продолжит ли он помогать Украине оружием, позволит ли Путину оккупировать часть или всю Украину, если его снова изберут президентом. Он заявил, что надеется, что до этого не дойдет. К тому времени, пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет много времени, более девяти месяцев - для войны и политики это «вечность».

Смерть Навального - что надо знать

16 февраля российские власти сообщили, что оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Заполярье. Внятной причины смерти Кремль так и не назвал, утверждая, что Навальный умер по естественным причинам.

1 марта Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Проститься с политиком пришли тысячи, если не десятки тысяч неравнодушных россиян.