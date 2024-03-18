Бои и «серая зона»: как продвигается рейд добровольцев в России 3 18.03.2024, 17:15

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РФ не в состоянии закрыть свою границу.

Рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской областях длится уже 7-й день. Повстанцы ведут бои, нанося потери путинскому войску и расширяя «серую зону» в приграничье РФ. Это сопровождается налетами дронов и обстрелами.

О том, как продвигается рейд в Белгородской и Курской областях и что там происходит - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Бои, «серые зоны»

Согласно опубликованному сообщению бойцов, бои продолжаются в поселке Теткино Курской области. Сегодня повстанцы обнародовали кадры уничтожения состава БК российской армии.

Тем временем «серая зона» расширилась на поселок Горьковской Белгородской области. Утром, 17 марта, Сибирский батальон сообщил о том, что бойцы совместно с ичкерийскими добровольцами зашли в поселок и захватили админздание. Через несколько часов повстанцы заявили, что населенный пункт перешел под их контроль. Информацию подкрепили видеозаписью.

Как отметил на своем Telegram-канале военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, этот населенный пункт находится в полутора километрах от границы с Украиной и через него проходят 2 сельских дороги и железная дорога.

«В отличие от основного давления через Козинку в направлении Грайворон, Горьковский это некая отдельная локация, которая может позволить в перспективе не только стать пограничным плацдармом, но и трамплином к перерезанию 14К-4 (автомобильная дорога общего использования регионального значения Белгородской области: Белгород - Грайворон - Козинка - ред.)», - написал эксперт.

Кроме того, стало известно, что добровольцы подняли флаги над селом Козинка в Белгородской области. О чем известили вчера бойцы «Русского добровольческого корпуса» и Сибирского батальона.

«Ограниченная специальная операция добровольческих сил на территории РФ продолжается. Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка Российской Федерации», - сообщили российские добровольцы, опубликовав соответствующее фото.

Учитывая вышесказанное, карта так называемых «серых зон» в приграничных РФ продолжает расширяться. За последнее время туда добавился населенный пункт Горьковский, охватив площадь в 9,84 кв. км. В целом же эти «серые зоны» в Белгородской и Курской областях занимают 51,64 кв. км. А именно:

▪ Теткино (Курская область) - 11,29 кв. км;

▪ Глотовое/Козинка (Белгородская область) - 14,88 кв. км;

▪ Горьковский (Белгородская область) - 9,84 кв. км

▪ Лозовая Рудка (Белгородская область) - 0,34 кв. км;

▪ Нехотеевка (Белгородская область) - 1,57 кв. км;

▪ Новая Таволжанка (Белгородская область) - 13,72 кв. км.

Потери РФ

Также (российские добровольцы озвучили потери https://charter97.org/ru/news/2024/3/18/588062/) войск РФ в Курской и Белгородской областях с 12 по 18 марта. Отмечено, что в армии РФ убитыми 613 военных, а ранеными - 829. В плен взяли 27 россиян. Уничтоженной техники - более 130 единиц.

Личный состав:

▪ безвозвратные потери: 613 военнослужащих

▪ санитарные потери: 829 военнослужащих

▪ взято в плен: 27 военнослужащих

Уничтоженная техника:

▪ 7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

▪ 20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)

▪ 6 гаубиц Д-30

▪ 4 БТР

▪ 4 миномета

▪ 2 МТ-12 «Рапира»

▪ 2 2С19 «Мста-С»

▪ 2 БПЛА ZALA

▪ 1 БМ 21 «Град»

▪ 1 СПГ

▪ 1 комплекс «Муром»

▪ 1 станция РЭБ

▪ 1 ретранслятор

▪ 2 единицы бронированных автомобилей техники

▪ 2 единицы инженерной техники (экскаваторы)

▪ 57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Выведенная из строя техника:

▪ 1 танк Т-80ПВМ

▪ 1 танк Т-72

▪ 1 БМП

▪ 1 БМ 21 «Град»

▪ 2 МТ-ЛБ

▪ 1 Мста-Б

▪ 1 ТОС-2

▪ 1 БМ 21 «Град»

▪ 1 2С1 «Гвоздика»

▪ 1 станция РЭБ

▪ 1 бронированный автомобиль

▪ 20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

«Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в населенном пункте Горьковский и т.д.», - сообщил легион «Свобода России».

Как отмечают в ЛСР, на фоне успешного рейда российских добровольцев на территорию РФ «наибольший ущерб понес имидж Путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране».

Кроме того, сегодня бойцам «Сибирского батальона» удалось наносить успешный удар по одному из танков РФ в населенном пункте Замостье.

В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили данные по потерям армии РФ.

«Легион «Свобода России», РДК объявили о потерях врага за этот период. Мы можем их подтвердить... Это серьезные потери на участке, который давно объявлен врагом закрытым, «защищенным» и якобы там все должно быть «хорошо» , - сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Предыстория

Напомним, рейд «Русского добровольческого корпуса», легиона «Свобода России» и Сибирского батальона на приграничных с Украиной территориях РФ начался 12 марта. Это автономные отряды антипутински настроенных российских граждан, воюющих против РФ на стороне Украины.

В ходе фактически недельных боев некоторые территории в пограничных РФ контролируют повстанцы. Кроме того, в Курской и Белгородской областях повстанцы время от времени объявляют гуманитарные коридоры для эвакуации населения.

Между тем, город Белгород фактически перестал нормально функционировать. Из-за постоянных обстрелов там закрываются ТРЦ и кафе, постоянно раздаются взрывы, а школы уже перевели временно на дистанционку.

В настоящее время ситуация продолжает динамично развиваться. Добровольцы говорят, что не намерены останавливаться.

Как отметил глава украинской разведки Кирилл Буданов, операция РДК, ЛСР и Сибирского батальона в российском пограничном только начало их борьбы за свою страну.