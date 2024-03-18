Украина нащупала слабое место Кремля 3 Владимир Омельченко

18.03.2024, 18:09

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Россию ожидает критический дефицит важного ресурса на фронте.

Кажется, украинскому командованию удалось найти слабое место для Кремля. Удары дронами по российским НПЗ дестабилизируют режим и приближают его крах.

За последних 2 месяца БПЛА нанесли удары возмездия по 14 НПЗ в России. В результате, только за последние недели было повреждено 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Ректификационные колонны (АВТ) — главная цель разрушения производственных мощностей НПЗ, поскольку они обеспечивают первичную переработку и разделяют нефть на фракции. От легких — бензина и керосина — до тяжелых — гудрона и битума.

Обеспечить физическую защиту АВТ практически невозможно, поскольку их высота достигает двенадцатиэтажного дома. Также большие проблемы у России с защитой системами ПВО и РЭБ вследствие концентрации их на линии фронта и на объектах проживания главных кремлевских крыс. Выпуск новых систем ПВО крайне ограничен из-за отсутствия достаточных технологических мощностей и дефицита иностранной элементной базы.

Около 60% всех НПЗ России находятся в зоне досягаемости украинских ударных дронов. В случае уничтожения каждую неделю по 2-3 АВТ уже через 3-5 месяцев РФ ожидает не только коллапс на рынке нефтепродуктов, но и критический дефицит «крови войны» на фронте. Также возникнут непреодолимые проблемы с наполнением госбюджета, ведь некоторые НПЗ являются бюджетообразующими для целых регионов. Последним гвоздем в крышку гроба российской нефтяной отрасли также могут стать дроновые атаки по главным нефтеперекачивающим станциям магистральных нефтепроводов.

Следовательно, единственный разумный выход из такой ситуации для Кремля — прекращение военных действий в Украине и вывод вооруженных формирований со всех оккупированных территорий, включая Крым. Однако, разум — это не самая большая добродетель питерских упырей. Ну что ж, столкновение с жестокой реальностью для них является необратимой ближайшей перспективой.

Владимир Омельченко, Facebook