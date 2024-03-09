Папа Римский сделал неожиданное заявление о переговорах между Украиной и Россией 9.03.2024, 21:43

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Одним посредников могла быть Турция.

Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление в поддержку переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. По его словам, нужно найти мужество поднять «белый флаг».

Об этом сообщает Reuters.

Издание получило в свое распоряжение запись интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI, которое состоялось в феврале и должно быть опубликовано 20 марта. На записи есть фрагмент интервью, где понтифик отвечает на вопрос о том, нужно ли Украине поднять «белый флаг» и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.

«Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять «белый флаг» и ведет переговоры», - сказал Франциск, добавив, что переговоры должны проходить при посредничестве других стран.

По мнению Папы Римского, одним из таких посредников могла быть Турция.

«Можно ощущать стыд. Но сколько людей погибло в итоге? Нужно вести переговоры. Не стесняйтесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась», - подчеркнул он.

Однако урегулировать переговорами понтифик предлагает не только войну Украины с РФ. В другой части интервью, касавшейся конфликта Израиля с боевиками ХАМАС, Франциск сказал, что «переговоры - это не капитуляция».

Понтифик по-прежнему выступал за дипломатическое урегулирование, но впервые фактически призвал Украину сдаться. Украинские власти пока не комментировали заявление Папы Римского.