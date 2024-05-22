Стрелочники Путина 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

22.05.2024, 9:28

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Иван Попов

Все началось с обещаний «Киева за три дня».

В минобороны РФ очередные посадки. Бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, Попов и двое его сообщников — предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа — незаконно продали около двух тысяч тонн металлоконструкций стоимостью около 100 млн руб, предназначенных для строительства укреплений и инженерных сооружений 58-й армии на «Запорожском фронте».

Как мы писали, в июле 2023 года депутат Госдумы Гурулев выложил в сеть запись, на которой генерал-майор Попов с позывным «Спартак» жаловался своим «гладиаторам», что его «предательски и подло» уволили после того, как он «на самом верху» высказал претензии и «обозначил все проблемные вопросы» армии. По словам Попова, приказ Шойгу о его отстранении «состряпали за один световой день»

«Заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки и массовая гибель и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника», - объяснял тогда Попов.

Институт изучения войны ISW писал, что генерала сняли за доклад главе Генштаба Валерию Герасимову о необходимости ротации среди долгое время находящихся на «линии соприкосновения» подразделений 58-й армии, в том числе 42-й мотострелковой дивизии, которая более месяца сдерживала наступление ВСУ на запорожском направлении. Герасимов в ответ обвинил Попова в паникерстве, а после угроз обратиться напрямую к Путину, в шантаже.

Тогда в рамках «теории заговоров» в сети обсуждали тот факт, что скандальное заявление Попова появилось аккурат после того, как 11 июля по бердянскому отелю «Дюна», где, предположительно, находился командный штаб 58-й армии, прилетела ракета Storm Shadow, в результате чего погиб генерал-лейтенант Олег Цоков. И что, мол, в устранении Попова были заинтересованы не только ВСУ.

«Я думал, Шойгу снимут, ему какое-то место дадут, но Шойгу сняли, а толку нет. Скорее всего, его подставили. Они там съедают его, не знают, как съесть. Он сказал что-то начальству, правду какую-то, и вот с этого момента все началось. Его начали жучить-жучить, давить, мстить изо всех сил», - рассказал сегодня в интервью Baza отец Попова.

Нынешними отставками и чистками в армии «великий геополитик» недвусмысленно дает понять плебсу, кто во всем виноват. И почему его гениальная СВО третий год именно так «идет по плану и строго по графику». В истории было множество подобных событий, когда вставал вопрос, кто виноват - вождь или генералы/окружение.

Виноваты все, кроме «великого геостратега».

И Шойгу с его жуликами и «предателями» типа Тимура Иванова или генерала Юрия Кузнецова.

И противники - критики Шойгу внутри армии, которые «по-пригожински» раскачивают лодку.

И даже, судя по издевательской ссылке «на строительство галер», соратник-чекист Николай Патрушев (дальше из ближнего круга Путин отсылал только Сергея Иванова и Виктора Черкесова).

Не говоря уже о «бывших партнерах», которые «надули и кинули».

Одни не обеспечили царю великой победы на поле боя, завязнув где-то в районе авдеевско-бахмутских рубежей. Не оправдали все: и те, кто воюет. И те, кто ворует. И те, кто врет. И те, кто критикует.

Другие дважды завалили дело на своей чекистской делянке. Сначала не оправдались их обещания «Киева за три дня».

А потом и политика давления на Запад путем эскалации «ядерного шантажа», к которой они убедили (как минимум, не отговорили) перейти «великого геополитика», чтобы западники не посмели серьезно вмешиваться и помогать Украине. И тут тоже провал. Запад, хоть и крайне медленно, но переходит одну «красную линию» за другой с поставками оружия ВСУ. А также «жестко, но не психуя», отвечает на угрозы применения Кремлем ТЯО, которые, к слову, не поддержали и ядерные державы «глобального Юга».

Так что все наобещавшие и насоветовавшие «плохие бояре», «воеводы» и «предатели» будут наказаны. Только не тот, кто все это начал и продолжает.

И продолжит. И боевые действия и, по мере их бесперспективности, репрессии с поиском виновных среди СВОих.

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