Ученые нашли в алхимической лаборатории Тихо Браге неожиданные элементы 2 25.07.2024, 16:18

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Один из них был описан лишь через 180 лет после смерти исследователя.

Во время раскопок в саду Ураниборга, резиденции и обсерватории Тихо Браге на шведском острове Вен, были найдены керамические и стеклянные осколки, предположительно из его алхимической лаборатории.

Пять из них прошли химический анализ, проведенный профессором Кааре Лунд Расмуссеном из Университета Южной Дании. В результате анализа были обнаружены обогащенные уровни микроэлементов, включая никель, медь, цинк, олово, сурьму, вольфрам, золото, ртуть и свинец, пишет New Voice.

Обнаружение вольфрама было особенно удивительным, поскольку этот элемент был описан только через 180 лет после смерти Браге. Вероятно, вольфрам попал в лабораторию через минералы, с которыми работал Браге, хотя возможно, что он знал о существовании этого элемента из трудов Георгиуса Агриколы.

Тихо Браге, вдохновленный Парацельсом, разрабатывал лекарства от различных болезней, включая чуму и сифилис. Его рецепты включали сложные ингредиенты, такие как териак, медный купорос и драгоценные камни. Несмотря на свои достижения в астрономии, он видел связь между небесными телами, земными субстанциями и человеческим организмом, что объясняет его интерес к алхимии.

Профессор Лунд Расмуссен ранее анализировал волосы и кости Браге, обнаружив в них золото, что указывает на возможное использование Браге лекарств, содержащих этот металл.

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