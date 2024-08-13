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«Заходишь в кафе маленькое, а стены увешаны артефактами»

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  • 13.08.2024, 20:05
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«Заходишь в кафе маленькое, а стены увешаны артефактами»

В Беларуси хотят взяться за «черных копателей».

В Беларуси надо менять подходы к «черным копателям», которые добывают из земли исторические артефакты, заявил на пресс-конференции директор Института истории Национальной академии наук Вадим Лакиза.

По словам Лакизы, вопрос «черных копателей» сегодня «стоит как никогда остро». Специалист полагает, что необходимо «пересматривать концепцию взаимодействия с людьми, которые занимаются поиском археологических артефактов и „черным копательством“» — их нужно «каким-то образом разграничивать».

«Скорее всего, что осенью, где-то в ближайшее время, мы проведем на базе Института истории Национальной академии наук Беларуси, Академии наук, наверное, Министерства культуры какой-то семинар-встречу, на которую мы пригласим и таких людей — которые понимают, что эту проблему просто запретительными мерами на сегодняшний день решить невозможно. Надо как-то менять эти подходы», — сказал Лакиза.

Он считает, что эти вопросы надо брать под государственный контроль.

«Когда ты заходишь в кафе маленькое купить чашку кофе, и стены этого маленького заведения в шесть метров квадратных увешаны предметами, добытыми „черными копателями“, артефактами — значит, что-то тут неправильно. Хотя у нас по законодательству все археологические предметы, артефакты — это собственность государства», — отметил представитель Академии наук.

Лакиза добавил, что это насущная проблема и для Беларуси, и для соседних стран — открыто существуют сайты, где продаются добытые «черными копателями» артефакты.

«Это неправильно», — считает он и предлагает искать выход из этой «комплексной проблемы общества и государства».

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