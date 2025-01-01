Над Украиной заметили пассажирский самолет из Беларуси? 4 1.01.2025, 20:08

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Возможно, дело в сбое портала Flightradar24.

В небе над Украиной продолжают фиксировать загадочные пассажирские самолеты. Без странных инцидентов не обошлось и в новогоднюю ночь.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Его системы зафиксировали самолет Embraer E195LR белорусской авиакомпании «Белавиа», который выполнял рейс Тбилиси-Минск, пишет «Телеграф».

В ночь на 1 января летательный аппарат с бортовым номером B2736 якобы нарушил воздушное пространство Украины в районе временно оккупированной Луганской области и долетел почти до Донецкой.

После этого самолет резко изменил курс на восток и вылетел из Украины.

Следует напомнить, что такие странные «полёты» над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы или самого сервиса по отслеживанию авиадвижения. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

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