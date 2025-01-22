Мяч на стороне Трампа Александр Морозов

22.01.2025, 12:04

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Александр Морозов

Крах путинизма должен быть заявлен как политическая цель, которой нет альтернативы.

Хотя в отношении российско-украинской войны у Дональда Трампа во время предвыборной кампании была возможность занять осторожную позицию, сосредоточившись, например, только на критике действий на этом направлении администрации Байдена, но Трамп занял активную позицию. Он анонсировал, что завершит войну в 24 часа – и даже не очень в шутку повторил это в ответ на каверзный вопрос журналиста.

Самолеты НАТО можно вернуть на восточный фланг в количестве, в каком они были при СССР NATO

Но дело тут не в сроках завершения, а в том, что Трамп тем самым взял мяч на свою сторону поля, объявил о своей ответственности за урегулирование и о том, что он будет автором первого шага.

Всю вторую половину 2024 года это давало возможность Путину выступать с позиции: «Наши условия вы знаете, а ваши мы послушаем». Четыре условия кремлевского ультиматума были объявлены Путиным в июне 2024 года.

Кремль многократно повторял, что его не интересует «перемирие без предварительных условий», что переговоры с Зеленским невозможны и что переговоры возможны только с учетом «реалий на земле», то есть должны начаться с признания того, что 4 украинские области, присоединенные к РФ в 2022 году, остаются России.

Владимир Путин все это еще раз подтвердил на своей 4,5-часовой прямой линии.

Трамп уже обратился к Путину с предложением начать мирный процесс, американскому президенту придется выслушать еще раз четыре пункта «июньского ультиматума», на этом переговорный процесс завершится и встанет вопрос, какова дальнейшая логика действий Трампа и его администрации в отношении Кремля.

У Трампа есть две возможные стратегические линии.

Одна: сохранить (по истечении 90-дневного карантина) финансирование Украине для продолжения обороны от Путина, но устраниться от дальнейших попыток урегулирования. В этом случае война на истощение будет продолжаться с большой вероятностью всю его канденцию, а тактические детали поддержки Украины будут регулироваться руководством НАТО, большой группой европейских стран «восточного фланга», а также Германией, Францией и Великобританией.

Вторая: радикально наращивать давление на Кремль. Учитывая то, что есть консенсус: Путин будет вести войну при любом давлении, то оно уже не будет предполагать стратегической целью «принуждение к переговорному процессу», а будет представлять собой программу, направленную на разрушение российской «экономики войны» и политический крах путинизма.

Какие реалистичные возможности такого радикального давления есть у США? Или, иначе говоря, к какому инструментарию может прибегнуть Трамп?

Введение «иракских» санкций. То есть исключения всех форм оплаты российской нефти, кроме оплаты бартером. При этом список товаров, поставляемых в РФ будет ограничен продовольствием и медикаментами. Безусловно, Кремль будет энергично искать возможности обхода этих санкций, однако, очевидно, что на государственном уровне к этому сейчас присоединится широкий круг стран, включая Китай и Индию.

Подавление обхода санкций. Учитывая сложившуюся практику обхода санкций, даже и без введения «иранского варианта», в каденции Трампа потребуется соглашение — открытое, к которому могут присоединяться страны — об уголовном преследовании за обход санкций. Прецеденты уже есть, в Нидерландах уже два судебных дела в 2023 и 2024 гг. США могут выступить инициатором создания международной комиссии, которая объединит возможности финансовых разведок и спецслужб разных стран для энергичного возбуждения уголовных дел против граждан любых стран, вовлеченных в обход санкционного режима. Очевидно, что энергичная работа такой комиссии при взаимодействии с Евроюстом и Министерствами юстиции отдельных стран в течение года может создать радикально новую атмосферу в вопросе обхода санкций.

Военная эскалация. Трамп уже заявил, что будет настаивать, чтобы европейские страны подняли расходы на оборону до 5%. В прошлой каденции он настаивал на 2%, однако его прошлая каденция протекала в совершенно других условиях, в период перемирия на базе Минских соглашений, когда военное противостояние было сведено к минимуму. Сейчас он вступает в новую каденцию в условиях интенсивно ведущейся фронтальной войны.

Сам по себе призыв повысить расходы на оборону в такой ситуации выглядит скорее намерением отстраниться от политики давления на Кремль, и перейти к концепции долгосрочной стратегии укрепления обороны Евросоюза. Безусловно, повышать оборонные возможности Евросоюза придется в ближайшее десятилетие, независимо от того, будет перемирие или нет.

Но давление на Кремль возможно на основе формулы Кита Келлога: «если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя». Давлением на Кремль будет не план многолетнего продвижения к 5% расходам стран Евросоюза на оборону, а тактический план стремительного финансирования военных производств, которые позволят Украине рассчитывать на вдвое больше снарядов и тактических ракет, чем могут произвести российские военные заводы. Безусловно, совокупные возможности стран НАТО позволяют объявить о такой радикальной задаче и о плане ее решения в течение 12 месяцев. Значение тут имеют не конкретная дата выхода на цифры полного превосходства, а само намерение это сделать в короткие сроки.

Укрепление «восточного фланга». Этот процесс уже начался. Администрация Трампа имеет возможность его резко и демонстративно ускорить. Путин уже дал для этого все основания в течение 2024 года: это и бряцание угрозой ядерного удара, в том числе не только по территории Украины, но и по странам альянса поддержки Украины, призывами к «дуэли» между российскими баллистическими ракетами и системами ПВО НАТО.

Сильный шаг заключен в том, чтобы резко нарастить американское военное присутствие на восточном фланге, это возможно без консолидированного решения НАТО, а на основе двусторонних соглашений с несколькими странами. Тут надо напомнить, что американская военная авиация в постсоветский период сократила свое присутствие на континенте в три раза — с 650 самолетов до 200 и отодвинула базирование с восточного фланга. Самолеты можно вернуть на восточный фланг. И это не единственное возможное решение, которое не только ведет к укреплению европейской обороны, но и изменит ход войны для Украины.

Крах путинизма. Очевидно, что «политика сдерживания» в отношении России будет актуальна после окончания войны. Но в разгар войны такая политика бессмысленна, поскольку «уже не сдержали». Российская политическая, военная и деловая элита сохраняет уверенность с том, что Запад пойдет на сговор с Путиным и даст ему возможность законсервировать свой политический режим. Это позволяет Путину успешно опираться широкие круги своей военной и гражданской бюрократии и бизнеса. Следует сделать четкое предложение российским элитам избавиться от Путина в обмен на нормализацию немедленно после того, как удалившая Путина группа объявит его преступником, совершившим действия несовместимые с интересами национальной безопасности РФ.

Путин должен быть публично квалифицирован большой группой стран как военный преступник, который неизбежно — рано или поздно — должен понести наказание за развязанную в Европе войну. Инициатором этого может быть администрация Дональда Трампа при поддержке Сенатов и парламентов большой группы стран. Крах путинизма должен быть заявлен как политическая цель, которой нет альтернативы.

Безусловно, это тяжелые решения. Но при вступлении в четвертый год войны в Европе следует смотреть прямо в лицо реальности: Кремль не собирается заканчивать войну, а собирается фиксировать результаты неприемлемого: территориальные приобретения в результате прямой, открытой агрессии.

А если это неприемлемо, то Дональду Трампу и его команде придется решительнее вести Россию к истощению в этой войне.

Александр Морозов, The Moscow Times

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