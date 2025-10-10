Россиянам начали массово блокировать выезд за границу 4 10.10.2025, 13:20

3,414

Из-за электронных повесток.

Российские власти полномасштабно запустили реестр электронных повесток и начали массово закрывать выезд за границу всем, на кого военкоматы выписывают документы, пишет Baza.

По данным канала, запрет вступает в силу сразу после добавления повестки в цифровой реестр и отправки уведомления об этом через «Госуслуги». Последнее обычно приходит в районе 6 утра. С этого момента снять ограничение на выезд за границу можно только при личном визите в военкомат. При этом в случае неявки в течение 27 дней гражданин будет считаться уклонистом. Он лишится права управлять автомобилем, возможности оформить самозанятость или ИП, а также взять кредит. Любые сделки с его имуществом будут заморожены.

Перед началом осеннего призыва, который продлится с 1 октября по 31 декабря, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский говорил, что электронные повестки будут рассылаться Москве, республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях. Однако военнообязанные получают их еще в 15 регионах, сообщили в «Школе призывника». В том числе в Тверской, Псковской, Смоленской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском, Пермском, Красноярском, Хабаровском краях, в Мордовии и Бурятии.

При этом электронные повестки рассылают не только призывникам, но также для «уточнения данных» и вызова резервистов на сборы. Запрет на выезд из страны касается только призывников, однако остальные ограничения могут применить в случае неявки по любой повестке, пояснял юрист «Школы призывника» Тимофей Васькин. В то же время, по его словам, причина вызова, указанная в повестке, может не соответствовать реальной. «Были случаи, когда вызывали якобы на уточнение данных, и сразу же пытались призвать. Такое особенно характерно для Москвы, но встречается и в регионах», — сказал юрист.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ходе осеннего призыва в армию должны поступить 135 тыс. россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Таким образом, текущий призыв станет самым массовым с 2016 года, когда на службу планировалось отправить 152 тыс. человек.

Создать единый цифровой реестр военнообязанных и электронных повесток президент РФ Владимир Путин поручил после объявления мобилизации осенью 2022 года, из-за которой, по разным оценкам, Россию могли покинуть от 700 тыс. до 1 млн человек. В апреле 2023-го глава государства приравнял электронные повестки к бумажным и утвердил ограничения против граждан, которые уклоняются от призыва.

