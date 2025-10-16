Португалия превратилась в цифровое чудо Европы 1 16.10.2025, 10:33

Страна уверенно превращается в одного из технологических лидеров континента.

Еще недавно Португалия считалась цифровой периферией Европы, но сегодня страна уверенно превращается в одного из технологических лидеров континента, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

В лиссабонском районе Беату, где когда-то располагались армейские склады, сегодня работает инновационный кластер Beato Innovation District — один из крупнейших в Европе. Здесь создаются сотни стартапов и тысячи рабочих мест.

За последнее десятилетие страна совершила впечатляющий рывок: 80% электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников, почти все дома подключены к гигабитному интернету, а цифровая экономика обеспечивает около 10% ВВП. По данным Copenhagen Economics, дата-центры уже приносят более 300 млн евро в год и могут вырасти до 4 млрд к концу десятилетия.

Лиссабон стал магнитом для предпринимателей и цифровых кочевников. Здесь проходят крупнейшие мировые события — от Web Summit до форума ICANN 2027. Программы поддержки, как Unicorn Factory Lisboa, уже вырастили семь португальских «компаний-единорогов», включая OutSystems, Farfetch и Talkdesk.

Тем не менее вызовов хватает. Средняя зарплата остается около 1 540 евро до вычета налогов, а рост арендных цен вытесняет местных жителей. Лишь 56% населения обладают базовыми цифровыми навыками, а доля IT-специалистов — 5,2%, что вдвое ниже целевого показателя ЕС.

Эксперты призывают ускорить цифровое внедрение, поддержать масштабирование стартапов, реформировать госсектор и ликвидировать разрыв между Лиссабоном и провинцией.

Португалия доказала, что маленькая страна может стать цифровым новатором Европы. Теперь ей предстоит превратить технологические достижения в устойчивый рост — чтобы перестать быть “лучшим сохраненным цифровым секретом Европы” и стать ее лидером.

