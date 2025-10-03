закрыть
3 октября 2025, пятница, 20:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые впервые разбудили древние микроорганизмы из вечной мерзлоты

1
  • 3.10.2025, 20:04
Ученые впервые разбудили древние микроорганизмы из вечной мерзлоты

Зачем?

Команда геологов и биологов из Университета Колорадо в Боулдере восстановила активность микроорганизмов, которые находились в вечной мерзлоте десятки тысяч лет — некоторые образцы «спали» около 40 тысяч лет. Работа опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Biogeosciences (JGRB).

Вечная мерзлота занимает почти четверть территории Северного полушария. В ней, как в гигантской «капсуле времени», сохраняются кости мамонтов, останки растений и множество микроорганизмов. Исследователи выяснили, что при оттаивании бактерии долго остаются «сонными», но уже через несколько месяцев начинают активно размножаться и образовывать колонии.

«Эти образцы нельзя считать мертвыми. Они способны разлагать органику и выделять углекислый газ», — отметил ведущий автор исследования Тристан Каро.

Ученые смоделировали условия арктического лета и показали, что активизация микробов не происходит мгновенно: на это уходит несколько месяцев. Это значит, что с удлинением летнего сезона в Арктике микробная активность будет возрастать, усиливая выбросы углекислого газа и метана — мощных парниковых газов.

Эксперименты проводились в уникальном тоннеле вечной мерзлоты на Аляске, где прямо из стен торчат кости мамонтов и бизонов. Ученые брали пробы возрастом до десятков тысяч лет и наблюдали, как «пробуждаются» древние микроорганизмы. Некоторые образцы спустя полгода даже сформировали биопленки, видимые невооруженным глазом.

Исследователи подчеркивают: сами по себе эти микробы не опасны для человека, но их влияние на климат может оказаться критическим. Чем дольше длятся теплые сезоны в Арктике, тем выше риск, что активизация древних сообществ приведет к ускорению глобального потепления.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина