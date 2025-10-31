Рейтинг Макрона упал до рекордно низких значений 31.10.2025, 5:36

Президенту Франции доверяют лишь 11% граждан страны.

Рейтинг доверия французскому главе Эммануэлю Макрону снизился до 11 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании Verian Group, ссылается на него Le Figaro.

«Произошло то, чего Елисейский дворец опасался: рейтинг доверия Макрону в этом месяце снова упал, достигнув самого низкого уровня и сравнявшись с худшим результатом Франсуа Олланда (24-го президента Франции)», — сказано в статье.

Отмечается, что опрос проводился с 26 по 28 октября среди тысячи совершеннолетних граждан Франции.

