закрыть
7 октября 2025, вторник, 21:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском Екатеринбурге горит турбинный завод

  • 7.10.2025, 21:07
  • 1,798
В российском Екатеринбурге горит турбинный завод

Видео.

На турбинном заводе в российском Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар. Пламя охватило около 1000 кв. метров инструментального цеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Причины возгорания до настоящего времени неизвестны. К месту происшествия прибыли все оперативные службы города.

Завод производит оборудование для энергетической инфраструктуры, в частности для АЭС, ТЭЦ и турбины для атомных судов и энергетических объектов. В частности, это конденсационные и теплофикационные турбины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников