В российском Екатеринбурге горит турбинный завод 7.10.2025, 21:07

1,798

Видео.

На турбинном заводе в российском Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар. Пламя охватило около 1000 кв. метров инструментального цеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Причины возгорания до настоящего времени неизвестны. К месту происшествия прибыли все оперативные службы города.

Завод производит оборудование для энергетической инфраструктуры, в частности для АЭС, ТЭЦ и турбины для атомных судов и энергетических объектов. В частности, это конденсационные и теплофикационные турбины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com