В российском Екатеринбурге горит турбинный завод
- 7.10.2025, 21:07
Видео.
На турбинном заводе в российском Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар. Пламя охватило около 1000 кв. метров инструментального цеха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Причины возгорания до настоящего времени неизвестны. К месту происшествия прибыли все оперативные службы города.
Завод производит оборудование для энергетической инфраструктуры, в частности для АЭС, ТЭЦ и турбины для атомных судов и энергетических объектов. В частности, это конденсационные и теплофикационные турбины.