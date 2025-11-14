закрыть
The Atlantic: Путин уже бросил Мадуро

4
  • 14.11.2025, 13:22
  • 2,940
The Atlantic: Путин уже бросил Мадуро
Николас Мадуро

Причина очевидна.

Несмотря на публичные заверения правителя Венесуэлы Николаса Мадуро в крепком союзе с Россией, Кремль, похоже, не спешит поддерживать венесуэльского лидера в условиях усиливающегося давления со стороны США. Хотя Москва традиционно считала Каракас своим главным союзником в западном полушарии, ее реакция на нынешний кризис оказалась чрезвычайно сдержанной, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Высокопоставленные российские чиновники фактически дистанцировались от ситуации. Путин не сделал ни одного заявления о Венесуэле, а министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Каракас не запрашивал военной помощи и что Россия не обязана защищать Венесуэлу от внешних атак.

Причина очевидна — война в Украине истощила российские ресурсы и ограничила ее способность помогать союзникам. С похожей проблемой столкнулись Армения, Сирия и Иран — все они рассчитывали на поддержку Кремля, но получили ее лишь частично или вовсе не получили.

Исторически связи России и Венесуэлы были прочными: сделки по вооружению, экономическое сотрудничество, культурные проекты. Однако теперь, когда США отправили в Карибский регион авианосец «Джеральд Р. Форд» и усилили военное присутствие, помощь Москвы выглядит сомнительной. Даже если Путин захочет вмешаться, у России мало возможностей: ПВО загружены защитой собственных объектов от украинских дронов, а производство вооружений работает на пределе.

Единственное подтвержденное действие России — грузовой самолет, прибывший в Каракас в конце октября. Сообщения о поставках комплексов «Панцирь» и «Бук» остаются непроверенными.

В условиях возможного конфликта с США Мадуро рискует оказаться один на один с кризисом. Как и другие союзники Кремля в последние годы, он может обнаружить, что война в Украине для Путина важнее любых внешнеполитических авантюр.

