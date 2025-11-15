Редчайший Corvette C8.R выставлен на продажу за $1,5 миллиона 1 15.11.2025, 17:21

Это живая легенда.

Гоночный Corvette C8.R с шасси №005 — один из всего шести экземпляров, построенных компанией Pratt Miller для чемпионатов IMSA и WEC в 2020–2023 годах выставили на продажу. Автомобиль оснащен 5,5-литровым атмосферным V8 LT6.R с плоским коленвалом и шестиступенчатой коробкой Xtrac. Стоимость — $1,5 млн, пишет AutoBlog (перевод — сайт Charter97.org).

Автомобиль прошел полную реставрацию после завершения сезона IMSA-2023. Pratt Miller предоставляет покупателю техническую поддержку и доступ к оригинальным запчастям, что делает C8.R-005 полноценным боевым прототипом, готовым к участию в исторических гонках и закрытых трек-днях.

Корвет с впечатляющим послужным списком участвовал в «24 часах Ле-Мана» в 2021 и 2022 годах, а также в Daytona. На его счету — 22 победы, 50 подиумов, 23 поула и 14 лучших кругов. За рулем в разные годы выступали Томми Милнер, Ник Тэнди, Антонио Гарсия и Джордан Тейлор.

C8.R весит около 1245 кг — почти на 340 кг меньше серийного C8 Stingray. Автомобиль оснащен специально разработанной подвеской, системами безопасности FIA и аэродинамическим пакетом, создающим огромную прижимную силу.

Модель считается финальным аккордом эпохи Corvette в классе GTE перед переходом к правилам GT3. Она стала мостом между заводскими прототипами и будущими клиентскими программами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com