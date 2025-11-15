Редчайший Corvette C8.R выставлен на продажу за $1,5 миллиона

Редчайший Corvette C8.R выставлен на продажу за $1,5 миллиона1
- 15.11.2025, 17:21
Это живая легенда.
Гоночный Corvette C8.R с шасси №005 — один из всего шести экземпляров, построенных компанией Pratt Miller для чемпионатов IMSA и WEC в 2020–2023 годах выставили на продажу. Автомобиль оснащен 5,5-литровым атмосферным V8 LT6.R с плоским коленвалом и шестиступенчатой коробкой Xtrac. Стоимость — $1,5 млн, пишет AutoBlog (перевод — сайт Charter97.org).
Автомобиль прошел полную реставрацию после завершения сезона IMSA-2023. Pratt Miller предоставляет покупателю техническую поддержку и доступ к оригинальным запчастям, что делает C8.R-005 полноценным боевым прототипом, готовым к участию в исторических гонках и закрытых трек-днях.
Корвет с впечатляющим послужным списком участвовал в «24 часах Ле-Мана» в 2021 и 2022 годах, а также в Daytona. На его счету — 22 победы, 50 подиумов, 23 поула и 14 лучших кругов. За рулем в разные годы выступали Томми Милнер, Ник Тэнди, Антонио Гарсия и Джордан Тейлор.
C8.R весит около 1245 кг — почти на 340 кг меньше серийного C8 Stingray. Автомобиль оснащен специально разработанной подвеской, системами безопасности FIA и аэродинамическим пакетом, создающим огромную прижимную силу.
Модель считается финальным аккордом эпохи Corvette в классе GTE перед переходом к правилам GT3. Она стала мостом между заводскими прототипами и будущими клиентскими программами.