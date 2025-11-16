закрыть
Президент Финляндии посмеялся над Путиным и его «достижениями»

  • 16.11.2025, 19:05
Александр Стубб

До Киева диктатор РФ не дойдет.

Российский диктатор Владимир Путин за четыре года не смог достичь большего, чем сомнительные «территориальные достижения» ценой огромных жертв. Советский диктатор Иосиф Сталин за те же четыре года взял Берлин.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Associated Press.

Стубб высмеял все «достижения» РФ с февраля 2022 года. Он отметил, что россияне за все это время так и не смогли добраться до Киева, между тем завершается четвертый год войны.

При этом Стубб напомнил, что диктатор СССР Сталин, с которым иногда пропагандисты РФ сравнивают Путина, за четыре года разгромил нацистскую Германию и взял Берлин. А Путин до Киева не дошел и уже не дойдет.

«Через четыре года Сталин был уже в Берлине, а Путин даже не добрался до Киева. И не доберется», - сказал финский президент.

