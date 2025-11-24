Видео с российскими новобранцами поразило Сеть

Видео с российскими новобранцами поразило Сеть50
Оккупанты еле держатся на ногах.
В Сети появилось видео, где российский офицер выстроил пятерых новобранцев в шеренгу. На кадрах видно, что мужчины еле держатся на ногах: сгорбленные, в состоянии алкогольного опьянения, едва стоят, один из них роняет каску прямо под ноги и с трудом может ее поднять. Офицер, снимающий происходящее, задает им вопрос, каким образом они вообще попали в армию и подписали контракт, пишет «Диалог».
Один признаётся, что его обманули. Другой говорит, что подписывал контракт в состоянии запоя. Третий и вовсе не понимает, как оказался на фронте. Командир не скрывает своего презрения и прямо заявляет, что уже завтра этих людей отправят воевать. По его собственным словам, они не могут нормально передвигаться, не то что участвовать в боевых действиях.