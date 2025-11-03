закрыть
Загадка синих собак в Чернобыле раскрыта

  • 3.11.2025, 12:44
  • 3,106
Загадка синих собак в Чернобыле раскрыта

И это не радиация.

В интернете неделю назад стали вирусными фотографии собак из Чернобыля с ярко-синей шерстью. Многие пользователи испугались, подумав, что это мутация из-за радиации. Но украинские специалисты быстро дали разгадку, и она гораздо проще и безопаснее, чем кажется, пишет сайт novyny.live.

Оказалось, что синий цвет шерсти — это не результат радиации и не мутация. Так специалисты метят собак, которых уже стерилизовали. Сергей Киреев, глава «Экоцентра», который следит за зоной отчуждения, всё объяснил.

Он назвал слухи о радиационных мутациях «чушью» и подтвердил: специальная краска, которую используют для маркировки, полностью безопасна для животных.

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году людей отселили из близлежащих городов и сёл, а многие их домашние питомцы остались. С тех пор популяция бродячих собак в зоне выросла.

Чтобы контролировать их численность, волонтёры отлавливают животных, стерилизуют их, а потом выпускают обратно. Яркая синяя метка помогает понять, какая собака уже прошла через эту процедуру, чтобы не ловить её снова по ошибке.

