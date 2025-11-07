Казахстан закупит электросамолеты для запуска аэротакси 1 7.11.2025, 19:27

На $300 млн.

Казахстан закупит электрические самолеты eVTOL на сумму почти $300 млн для создания системы аэротакси в новом городе Алатау. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития страны.

«Данная мера окажет влияние на развитие города Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего», — говорится в сообщении.

Самолеты eVTOL имеют важную особенность — они приземляются и взлетают вертикально. Эту способность предполагается использовать для внутригородских пассажирских перевозок.

Договор о поставке таких самолетов казахстанское министерство подписало с американской компанией Joby Aviation.

Алатау — новый город в Алматинской области, образованный в 2024 году путем объединения нескольких сел.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com