Казахстан закупит электросамолеты для запуска аэротакси

1
  • 7.11.2025, 19:27
Казахстан закупит электросамолеты для запуска аэротакси

На $300 млн.

Казахстан закупит электрические самолеты eVTOL на сумму почти $300 млн для создания системы аэротакси в новом городе Алатау. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития страны.

«Данная мера окажет влияние на развитие города Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего», — говорится в сообщении.

Самолеты eVTOL имеют важную особенность — они приземляются и взлетают вертикально. Эту способность предполагается использовать для внутригородских пассажирских перевозок.

Договор о поставке таких самолетов казахстанское министерство подписало с американской компанией Joby Aviation.

Алатау — новый город в Алматинской области, образованный в 2024 году путем объединения нескольких сел.

